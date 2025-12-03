“Ticho” Gronenenberg y el impuesto al gas metano: “Me dio risa esta ridiculez”

3 diciembre, 2025 0

El veterinario Enrique Groenenberg opinó respecto al proyecto de la diputada provincial Lucía Klug y se mostró contrario “a un tema totalmente descabellado”.

“Primero me dio risa”, dijo y amplió: “es porque creo que una legisladora tiene que legislar para todos, por lo que cobrarle una tasa para poder realizar un fideicomiso de un proyecto ambiental, me parece totalmente irrisorio y ridículo”.

“Del anonimato pasó al estrellato por esta ridiculez”, lanzó y sostuvo que “el gas metano lo produce la vaca al rumiar, porque tiene tres estómagos y libera gases, pero hace a la vez también que produzca anhídrido carbónico para que la plantas realicen su fotosíntesis por lo que nos quedaríamos sin plantas”.

“Por qué no legislamos sobre los problemas de acceso al agua corriente o a las cloacas en la Provincia, creo que beneficiaría a los habitantes, pero legisla en contra de los productores que producen la carne que se vende a nivel mundial, esto es una falta de coherencia hacia las necesidades de los bonaerenses; no busquemos puntos que no tienen sentido; hemos perdido 10 millones de cabezas en los últimos años y ahora no podemos salir a boicotear a los productores que intentan recuperar el stock ganadero”, explicó.

“No solamente los animales emiten metano; hay muchísimos residuos fósiles que lo hacen, y no sabemos de qué forma se va a aplicar la tasa, será sobre cada cabeza o habrá una alícuota. La intención es recaudar, pero no sabemos qué van a hacer: ¿producir tapones para que no emitan gases, eso no porque el animal se muere?, concluyó.

