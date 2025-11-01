Tiempo de descuento para el primer Ciber Monday tresarroyense

Desde el 3 y hasta el 5 de noviembre se desarrollará el primer Ciber Monday de Tres Arroyos con excelentes promociones y descuentos. Los comercios adheridos son de diferentes rubros y cada uno de ellos ofrece una oportunidad de compra especial.

“Queremos destacar, que no siempre los mejores precios se encuentran en grandes cadenas. Hoy el pequeño comerciante está vendiendo a un precio realmente accesible. Y a igual oferta, es muy importante que el cliente, que el público de Tres Arroyos nos elija para hacer su compra local, esto ayuda a impulsar y acompañar la economía de la ciudad” dijeron desde la organización.

Los comercios participantes serán: Las Cholas, Ponte Guapa, Hechizadas, Cristóbal, Anto Zapatillas, Thank.U Store, Hasta La Coronita, Cuida Tu Piel , Kibou, Unika, Amaranthus, Te Quiero Asi, Distrimaq, Verte Bailar, Yo Te Cielo, Librería Letras, Blanco Calzados, Indias Lingerie, Forever, Curvy Chic, Besitos Multicolor, Loft, Espíritu Verde, Centro De Estética Integral Eli Bailon, Pitahaya, Rocha, Jsh Deportes, Huellitas Felices, Hipólito.

