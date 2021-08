Tiene 15 denuncias hechas por robo: ahora ingresaron a su casa de Claromecó

22 agosto, 2021

La docente Gabriela Irigoin tiene 15 denuncias de robo en su haber. Tras una seguidilla de hechos que fue sufriendo en Tres Arroyos, y un “tiempito en el que me dejaron en paz”, contó hoy a LU 24, desconocidos ingresaron en su casa de Claromecó, ubicada en calle 31 casi 44, muy cerca del Faro. “Es algo insólito. Me forzaron la puerta de entrada y me sacaron la ventana del frente, que hay una luz terrible. Y se llevaron una salamandra muy pesada, tanto que mi marido y yo no la podíamos bajar cuando la llevamos, muy particular en su diseño y que debe tener tres usos; además de dos televisores. No puede estar muy lejos. Es probable que hayan ido una vez y dejaron preparado para volver, como nos pasó ya hace dos años”, aseguró.



“Claromecó es una localidad pequeña, alguien tiene que haber visto algo. Me indigna la falta de respuestas. Llamó a la policía y me dicen que la gente no habla, que es un pueblo muy cerrado, y si llamo a la Fiscalía me dicen que si la policía no encuentra nada, no pueden intervenir ellos. Las autoridades municipales nunca me llamaron. Entonces, ¿ a quién recurrimos?”, se preguntó.



“Cuando estaba construyendo un quincho donde ahora vive mi hijo me robaron 9 veces, y en mi casa en la calle San Lorenzo, tres veces. La única vez que recuperé algo fue una hormigonera de mi albañil, que encontré por Facebook. El que me había robado era un nene, muy jovencito, que según me explicó estaba bajo los efectos de la droga. Lo entendí, ni siquiera hice algo para que lo metieran preso. Pero tengo 15 denuncias y nunca nadie hizo nada”, concluyó.

