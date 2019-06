Tiene 22 años y en diciembre asumirá como Intendenta en un pequeño pueblo de Chubut

Micaela Bilbao, tiene 22 años y asumirá en diciembre próximo la intendencia de Lago Blanco en Chubut. En diálogo con LU24 contó como realizó su campaña electoral y cuáles son los proyectos en los que trabajará.



“Fuimos a elecciones por el Frente Patriótico Chubutense, hicimos la campaña casa por casa y puerta por puerta. Le llevamos al vecino nuestra propuesta y era importante que ellos tengan participación, y eso le gustó a la gente, el ser escuchada y que se le de participación en las propuestas”, destacó a LU24.

Mencionó que en Lago Blanco, tiene serios problemas con el suministro del agua. “Es un problema que existe desde que tengo memoria. Tenemos una sola bomba, y en la provincia también hay serios problemas de cortes de electricidad y nos vemos afectados al ser incluso aparatos viejos, y cosas así. Hace unas semanas estuvimos 5 días sin agua y debimos ir a buscar al arroyo. Una de las cosas que queremos hacer es eso, ver si se puede perforar en otro lado, porque hay muchos niños en el pueblo y no puede pasar más esta situación”.

Micaela, indicó que comenzó a transitar este camino con compañeros suyos “por necesidad de ver que el pueblo estaba abandonado y necesitaba un cambio. Los jóvenes se iban, no solo por falta de oportunidades y trabajo, sino porque el pueblo estaba estancado y la gente pedía un cambio”.

Cabe mencionar que el pueblo cuenta con una población de 250 habitantes y 280 con la población rural incluída.

Mencionó que vive con sus padres y tiene 3 hermanas. “Al contarles la idea me pidieron que lo piensen bien por mi edad y por lo que representa la política. Pero su apoyo fue incondicional”, remarcó.

La joven dirigente de Lago Blanco, trabaja en una estación de servicio. “Hasta diciembre sigo trabajando en la estación y después ya asumo como intendenta”, anticipó.

“No tenemos gas, la calefacción es por leña. No tenemos señal de celular, ni trasporte público, el asfalto no se concreta desde hace años. Son muchas de las cosas en las que nos pondremos a trabajar”, señaló.

Sobre la respuesta obtenida por parte de las personas mayores del pueblo, dijo: “Hablamos con la gente mayor y estaban muy contentos. No dudaron en apoyarnos. Decían que se necesita gente joven, con nuevas ideas, para salir adelante. Siempre recibimos comentarios positivos”, destacó.