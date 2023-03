“Tiene que haber una zona de boliches en Claromecó”, dijo Diego Marchini

Diego Marchini, responsable del proyecto de boliche a cielo abierto en Claromecó, fue convocado por la Comisión de Legislación del Concejo para analizar lo que ocurrió con la propuesta, que sólo abrió tres noches. Y tras admitir que el formato económico no funcionó, el empresario relacionado con la nocturnidad consideró que para Claromecó es fundamental “contar con una zona específica para boliches, donde los que decidan invertir tengan seguridad jurídica para hacerlo”. No descartó que esa zona pueda coincidir con el lugar donde estuvo su proyecto, “porque es accesible para la gente y también para quienes intervienen en alguna situación de emergencia”.

“No funcionó el formato económico porque tenemos muchos gastos y no cobrar entrada nos complicó mucho, aparecieron gastos que no contemplábamos. Sí puedo decir que no hubo inconvenientes con el lugar, porque de hecho consultando al Ente Descentralizado no hubo ningún tipo de denuncia. El sonido se apuntaba para Orense, y a 200 metros no se escuchaba nada. Y cada día armamos un operativo de limpieza para dejar todo en las mejores condiciones”, aseguró Marchini.

El bolichero se refirió asimismo al condicionamiento que le impuso a su propuesta la demora en lograr su aprobación por parte de las autoridades que tuvieron intervención en el tema. “Hubiera sido ideal arrancar a mediados de diciembre con todo armado; no obstante, decidimos hacerlo igual, abrimos con todas las habilitaciones correspondientes, trabajamos muy bien con el Ente Descentralizado y con Policía, y en ese aspecto estamos contentos porque consideramos que este formato da resultados, lo hemos visto en otros lugares de la costa. He visto lugares ambientados con carpas, con contenedores, que quedan muy bien pero lleva tiempo llegar a eso”, opinó.

Finalmente, dijo no estar pensando aún en la posibilidad de reeditar un proyecto similar. “Para volver a hacerlo habría que replantear algunas cosas. Pero lo que yo considero es que para que funcione debería haber una zona de boliches en Claromecó, porque eso le daría seguridad a los que invierten”, concluyó.

