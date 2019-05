Tienen continuidad los torneos Oficial y extraordinarios de bochas

Comenzó a jugarse la segunda ronda del torneo Oficial de bochas de Primera por parejas que se juega con siete equipos.

Claromecó, de local, le ganó a Sociedad Española por 15 a 4 y Club de Pelota venció a Unión por 15 a 14. No se disputó el partido entre Echegoyen y Estudiantes.

Posiciones: Claromecó 6 puntos, Club de Pelota 5, Estudiantes y Huracán 4, Sociedad española 3, Echegoyen 1 y Unión 0.

Próxima fecha: Estudiantes vs Claromecó, Unión vs Echegoyen y Huracán vs Club de Pelota. Libre: Sociedad Española.

Extraordinario de Huracán

Se juegan en cancha de Huracán las semifinales de la ronda de perdedores del torneo extraordinario de tríos desde las 20:30 horas.

En Club de Pelota

En instalaciones de Club de Pelota se llevará a cabo una nueva fecha del torneo de parejas interno, que cuenta con 16 equipos y se desarrolla por doble eliminación.