Tienen necrosis Avascular en ambas caderas y vértebras apretadas y pide que IOMA le entregue pronto la silla de ruedas

Miguel Kyanka, es tresarroyense y hace 4 años le diagnosticaron Necrosis Avascular en ambas caderas y vértebras apretadas. La enfermedad le provoca pérdida de movilidad y sensibilidad, de piernas y brazo derecho. Espera que IOMA le entregue en breve una nueva silla de ruedas para poder continuar trabajando con mayor comodidad.

“Empezamos con un pedido de traslado a IOMA un lugar de mayor complejidad que nunca autorizaron. Seguí adelante trabajando en muletas en silla de ruedas y ahora ya el cuerpo no responde, las piernas no responden y debo estar cómodo en una silla”, relató.

Miguel dijo que hacía trabajos de chapa, pintura y electrónica, y que hace tres meses, empezó en la silla de ruedas a hacer algo. “Antes de chico cuando iba a la Escuela Industrial y hacía cosas en hierro y bueno, es algo ahora para salir adelante. Me entretengo, hago cosas y trato de venderlas para subsistir con eso. Tengo una pensión graciable de un poco más de 800 pesos y no te sirve porque no te alcanza nada para eso y la mutual no te cubre”.

“La gente me ayuda compartiendo mis videos y fotos. La mejor manera de ayudarme es comprarme lo que hago. La página en facebook, se llama Diseños en Hierro Tres Arroyos. Además yo necesito que IOMA me entregue la silla de ruedas especial”, sostuvo.

Antes cualquier consulta comunicarse al 2983-464010.

