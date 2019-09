Tilcara Guzmán: “En el norte tenemos otras realidades y vivimos felices”

Tilcara Guzmán, músico, poeta y maestro rural, habló con LU 24 y describió cómo es vivir en Salta, su provincia adoptiva y dar clases a 1500 metros de altura, sin luz, sin internet ni celulares, y afirmó que “el norte es para emocionarse, no para entristecerse, ya que vivimos otras realidades, disfrutamos de la naturaleza, y el placer de ver flamear la bandera celeste y blanca aquí, muy cerquita de Bolivia, donde nace la Patria”.



Tilcara sostuvo que “en el norte antes de la mamadera se nos pone un instrumento, así que uno desde chico empieza a cultivar el amor por las raíces de uno, y lo manifestamos a través el canto, o la poesía de las letras, que tiene que ver con el sentido de querer a ese terruño que nos vio nacer y donde esperamos morir también”.

El homenaje a los héroes argentinos en 18 giras nacionales

“Hemos logrado 18 giras nacionales desde Ushuaia a La Quiaca, por distintos puntos cardinales, llevando el homenaje a todos los héroes argentinos, movilizados y con la necesidad de volver a “malvinizar” el sentimiento de todos nosotros; nos motivó, nos sigue motivando y se sumaron además otros motivos para realizar estas giras, declaradas de interés cultural por la Provincia de Salta, como los chicos del ARA San Juan, los 43 gendarmes muertos cuando venían de Santiago del Estero a Jujuy; la imagen que no tiene bronce como la del Dr. Favaloro o el Dr. Maradona en Formosa”, explicó.

“Criado en Jujuy pero muy malcriado en Salta”

Soy criado en Jujuy pero muy malcriado en Salta, tengo un gran amor y agradecimiento por esa provincia que me ha permitido cristalizar si no en todo gran parte de mis sueños, a través de la música y la poesía.

Cómo es ser maestro en lugares remotos

“Es muy lindo, es algo que llena el alma, donde uno realmente se siente útil, con 12 grados bajo cero, a veces a 1500 metros de altura, sin luz, con grupo electrógeno nada más; cantar con nueve, once chicos, ya que no hay màs matrícula que esa, cantar Aurora, ver flamear a la Celesta y Blanca y gritar “Viva la Patria” allá arriba, seguros que se va a escuchar por todo el norte argentino y se inflama el pecho al poder hacerlo”, relató.

“Sin soberbia, decimos que vivimos distinto”

“Nosotros sin soberbia decimos que vivimos distinto aquí, con otras prioridades, otras necesidades y otros argumentos para ser feliz, sin luz, sin señal de celular ni internet, y nos preguntan cómo hacemos, y les decimos que podemos enumerar cosas que nos sobran; tenemos un sol que nos besa la frente cuando nos levantamos, tenemos en el oído las 24 horas una sinfonía que es cantar o el andar cantarino del manantial del cerro, y a la noche parece que la luna y las estrellas son amantes nuestras, parece que podemos tocarlas con la mano, y lo más lindo es verla flamear a nuestra celeste y blanca donde nace nuestra República Argentina, cerquita de la frontera con Bolivia, cerquita donde nace la Patria, por este lado y creo que ahí compensamos lo que para mucha gente es confort y bienestar, para nosotros es lo más que uno puede pedir”, agregó.

Un nuevo libro

“Ahora hace un año y medio que no ejerzo la docencia; estoy dedicado, en estos días promover un nuevo trabajo literario de poesía regional para publicar un nuevo libro”, dijo.

“Acá se vive distinto, con realidades distintas”

Siempre dije que el norte es para emocionarse, no para entristecerse, hay gente que dice pobrecita esta gente como vive acá, y acá no hay pobrecitos, se vive diferente, se vive distinto, movilizados por otras cuestiones y siempre aquí, ni mejor ni peor, vivimos distinto, son realidades distintas, el chico de ciudad tiene otras necesidades, como tener el celular, pasar tres horas con el celular, otras tres horas con la televisión, en tanto y nosotros salimos a pescar, a cazar con nuestros padres y nuestros abuelos, son realidades distintas”, concluyó.