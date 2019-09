“Timoteo Pizzas” y LU24 entregarán donación a un comedor de la ciudad

El próximo jueves un comedor de nuestra ciudad será beneficiado con una bolsa de harina aportada por nuestra emisora, una mozzarella de “Timoteo Pizzas” y una horma de queso entregada por Lácteos San Francisco.



“Ayer me llama el proveedor de las mozzarellas de las que yo compro y me dijo que cada 10 mozzarella que compre, me bonifican una. Ahí es cuando decidimos con mi mujer donar la bonificación y se lo comunique al proveedor de Lácteos San Francisco quien me indicó que ellos aportarían un queso cremoso. De esta manera entonces donaremos una mozzarella y un queso cremoso por parte de la empresa a uno de los comedores de la ciudad”, sostuvo Cristian responsable de la pizzería.

La entrega se hará el jueves próximo junto con la bolsa de harina gestionada por LU 24.