Tips útiles ante la ola de calor

1 febrero, 2024

Ante las altas temperaturas registradas y las que aún se esperan, queremos reforzar información útil, en un punteo muy simple para tener en cuenta mientras dure este calor extremo.

• Mantener una alimentación liviana, con frutas y verduras como base, evitar el consumo de alimentos ultraprocesados o con mayor contenido de grasa y azúcar.

• No esperar a tener sed para tomar agua, a quienes les cuesta consumirla pueden saborizarla con rodajas de cítricos como limón, pomelo, naranja o bien pepino. (Se pueden descargar App gratis, para recordar el consumo de agua: Drink water reminder y water traker.

• Evitar las bebidas azucaradas o con alcohol

• Intentar consumir todas las bebidas frescas, podremos cambiar el mate por terere, café y té helado, serán buenas opciones para reemplazar infusiones calientes.

• En lo posible no exponerse al sol sobre todo entre las 10 y 16 horas, salir para lo estrictamente necesario.

• Si estas amamantando, hacelo con mayor frecuencia.

• Realizar actividad física en las primeras horas de la mañana, evitar entrenar en horarios de calor, recordar que al transpirar mucho estamos perdiendo liquido no peso.

• Si salimos usar protección física: gorro, sombrilla, lentes, protector solar y ropa clara

Carolina Tedesco

Lic. en Nutrición MP 6764 / Comunicadora

