Tira Piedras Bowling: Ganadores del 1er Torneo de Parejas

8 agosto, 2025

El jueves por la noche, Eduardo Guzmán y Federico Gutiérrez se consagraron campeones del 1er Torneo de Parejas organizado por Los Tira Piedras Bowling.

En el segundo puesto quedaron Marcos García y Matías Sabatini, completaron el podio en el tercer lugar Leonardo Rodríguez y Martín Casen.

Luego, en cuarto puesto quedaron Sebastián Leyes y Celeste San Pedro. Ultimo puesto principal, fue el quinto lugar para la pareja de Joaquín Barú y Jorge San Román.

La mejor línea del torneo se la llevo Luciano Rangone.

Para finalizar se informa que el próximo martes 12, comienza el 2do Torneo Individual en todas sus categorías.

