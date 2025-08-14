Tiro: Alojamiento completo en Tres Arroyos por Copa Aniversario de Cazadores

Durante todo el fin de semana habrá actividad en las pedanas del Club Cazadores, en tiro a la hélice, que culminará con la Copa Aniversario el próximo domingo 17, al conmemorarse un año más de la constitución de la entidad.

Su presidente, Valerio Vassolo, dijo a LU 24 que “se disputarán en realidad tres copas, una para los tiradores visitantes que será la Copa Recepción, luego otra en homenaje a un amigo nuestro de Quilmes y finalmente el domingo la Copa Aniversario”

“Estamos en un año muy bueno en el club: además de las dos o tres fechas grandes que hacemos durante el año, tendremos una buena presencia de tiradores, y hemos alcanzado una inscripción de ciento cincuenta inscriptos que es un número más que importante para nosotros”, sostuvo.

“Van a estar los principales del país, y en lo que es el equipamiento y lanzamiento en la disciplina de hélice, estamos con el nivel tecnológico que está disponible, con muy buenas instalaciones y tratando de suplir un poco con la mayor atención que podamos brindarle, laburando mucho para tratar de atender al tirador que viene de afuera tratando de suplir la distancia, por lo que tenemos esa respuesta y tratamos de darle la mejor atención posible”, explicó.

“A partir de esta fecha empezamos a cerrar en reuniones que están enfocadas en la próxima edición de Las 24 Horas de la Corvina Negra”, dijo Vassolo finalmente, quien anticipó que están tratando de mejorar la infraestructura en el campo de tiro.

