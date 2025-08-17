Tiro: Ángel Celaya ganó la Copa Aniversario (Audio)

17 agosto, 2025 24

Con la participación de 185 tiradores finalizo la tercer jornada de tiro en las pedanas de Cazadores donde estuvo en juego la Copa Challenger 68° Aniversario.

El nuevo campeón de la categoría Senior fue Ángel Celaya de Lomas de Zamora, segundo Martin Migleirina y tercero, Guillermo Balda.

En categoría Veterano ganó Carlos Elazarri, en Super Veterano Alberto Pereyra, en Damas Emilia Socchio, en Junior Felipe Kiricos, en Menor Gonzalo Pedersen y en Principiantes Ariel Moreira.

La palabra de Humberto Tito Re, directivo de Cazadores.

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2025/08/HUMBERTO-RE-17-08-2025.mp3

Detalló que fue muy bueno el desarrollo del torneo y agradeció a la gente por haberse acercado a competir y a compartir el momento.

La palabra del Campeón, Ángel Celaya.

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2025/08/ANGEL-CELAYA-17-8-2025.mp3

Primeramente, se mostró agradecido al Club por abrirles las puertas a este torneo. Luego, hizo un repaso por su historia en el torneo e invitó a la gente que quiera a unirse a practicar este deporte.

Volver