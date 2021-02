Tiro por elevación de Garate tras la visita de Berni: “no está todo bien”

1 febrero, 2021 Leido: 246

El diputado provincial Pablo Garate se refirió a los hechos ocurridos recientemente en Reta y aseguró que “cuando los hechos no están totalmente claros hay que dejar actuar a la Justicia efectivamente. Por eso está muy bien que fiscales y demás tomen cartas en el asunto”.

“Hace menos de 10 días vino el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y dijo que en Tres Arroyos no pasaba nada, que estaba todo bien: pasó lo de Reta, han pasado muchos hechos delictivos, sabemos lo que les pasa a los vecinos del barrio Villa Italia”, afirmó al tiempo que analizó que no se debe “tomar a la provincia como una generalidad, decir que está todo bien, a veces es necesario sentarse con ciertos actores, con los vecinos, es un tema delicado”.

Finalmente, Garate consideró que “es necesario que todos tengamos la responsabilidad a la hora de informar, que seamos cuidadosos y más en situaciones como estas. No alcanza con mostrarse enojados ni nada, hay que llegar hasta el final de las consecuencias: que la justicia determine si hubo excesos o no. Pero también que se pueda conseguir quiénes son los responsables porque si no el vecino común lo que ve son hechos delictivos y ningún responsable. Hay situaciones de violencia que pueden ser abordadas de una manera diferente. Si todos son excesos y si hay mucha violencia, tomémonos con calma, en el sentido de no decir cualquier cosa, y dejemos actuar a la justicia”.

