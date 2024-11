Tito cayó sin atenuantes en EEUU. La mirada de LU24 (video)

9 noviembre, 2024 0

En la previa de la transmisión con Diego Micheli planteábamos tres interrogantes: a) Cuál iba a ser la respuesta de Tito ante la adversidad de un estadio colmado en su capacidad por los fanáticos de Keishawn Davis. b) Cómo iba a estar emocionalmente luego del golpe que significó no dar el peso en la Balanza el día anterior, con todo lo negativo que ello significa en el mundo boxístico con criticas muy duras desde todos los sectores. c) Cuál iba a ser la respuesta física, cuando debió hacer grandísimos esfuerzos para encajar en la categoría, a costo de una deshidratación severa a la hora del pesaje.

Y las respuestas las comenzó a dar Tito en el mismo momento de subir al ring, fue distinto, no se paseó a lo largo de todo el ring con la euforia, seguridad y alegría que genera cada vez sube a pelear, apenas alcanzó a esbozar una tímida sonrisa ante los abucheos de los 10.600 fanáticos de Davis. Lo intentó en la primera vuelta, pero luciendo lento y dibujando muchas manos en el aire ante los esquives de Davis, que solo se limitó a estudiarlo en esos 3 minutos iniciales. Ya en la segunda vuelta el estadounidense lo tomó mal parado con una derecha al mentón que no parecía hacer tanto daño, y obligó a la primera cuenta, enseguida nomás Davis lo tomó con una mano abierta de izquierda a la sien de Tito, que intentó pararse y volvió a caer, demostrando que ya no había respuesta física a lo que dictaba el cerebro. La tercera caída fue la definitiva con una andanada de golpes que dio por la lona hasta con el mismo árbitro que se apiadó de Tito y dio por finalizada la pelea sin necesidad de conteo.

Quedó claro a los interrogantes planteados que más allá de la jerarquía del rival, Tito no podía dar respuestas emocionales en terreno adverso, cuando no había respuestas físicas que lo sostuvieran.

De cara al futuro se deberá pensar que difícilmente pueda encajar en categoría Ligero, y encarar con método, un plan de entrenamiento y alimentación, que le permita recuperar el terreno cedido en este paso en falso por los EEUU.

Carlos Ordóñez para LU24.

