“Tito” Lemos, contento tras haber ganado el premio Firpo, aunque admitió sentirse “usado por políticos”

El pugilista local, Gustavo “Tito” Lemos, encabezó esta tarde una conferencia de prensa para mostrar el premio Luis Ángel Firpo, el cual recibió en la noche del lunes por haber protagonizado la mejor pelea del año, de la cual resultó ganador por puntos ante el mexicano Uriel Pérez, en octubre del 2018.



Lemos, acompañado por Pedro Alem y Mario Rodríguez, se mostró muy contento con el galardón recibido y agradeció el apoyo de la gente de Tres Arroyos como así también del Municipio local.

Refiriéndose a la disputa con el mexicano Pérez, Lemos indicó que “fue una pelea muy dura, muy pareja ante un rival muy exigente, estamos muy contentos de haber podido llegar a la fiesta del boxeador como lo son los premios Firpo, estoy muy contento de que mi viejo y mi familia me siga apoyando”.

Al ser consultado sobre los rumores referidos a que la pelea del sábado pasado habría sido la última del boxeador local en la ciudad, “Tito” dijo que “No sé si ha sido la última pelea, pero el Municipio con Hugo Fernández y Carlos Sánchez y toda la gente del deporte está haciendo un gran esfuerzo para que yo pelee ante mi gente, me dan el espacio para entrenar y se la rebuscan para hacer un Festival, que no es nada fácil”.

“Colgarse de los guantes”

El boxeador aprovechó la ocasión para aclarar su pasión por el deporte y su disgusto con diversos “intereses políticos”: “en el Festival del sábado se repartieron unos papeles que no tenían nada que ver conmigo, aparecieron unos papeles que no tenía ni idea de que estaban, quiero aclarar que yo recibo el apoyo y ayuda del Municipio”.

En tanto que el padre del boxeador, Pedro Alem, explicó que “Gustavo Lemos es un deportista, nosotros estamos fuera de la política, a él solo lo apoya el Municipio”. Mientras que Mario Rodríguez, allegado a “Tito” y su familia, manifestó que “a “Tito” nos gusta que lo apoyen, que lo alienten, están todos bienvenidos para eso, en las redes sociales se mostró un político haciendo propaganda, es año de elecciones y nos molestó un poco, nosotros queríamos aclarar bien el tema”.

“Más allá de que “Tito” reciba la ayuda del Ejecutivo de la Municipalidad, está bien que un diputado o un concejal quiera expresar su apoyo en las redes sociales, pero no queremos que lo haga con una bandera política ni buscando rédito de “Tito”, él es un ser humano”, indicó Rodríguez.

“No se debe hacer propaganda fuera de un estadio, no queda muy ético, ellos asumen que desde la primera hora están ayudando a “Tito”, quiero que quede afuera la política, es un hecho lamentablemente, es poco grato por parte de un diputado y un concejal, no está bien que se cuelguen de los guantes, eso le hace daño a la persona”, agregó.

Próximos pasos

Por otra parte, “Tito” se mostró optimista luego de la pelea con el venezolano Pedro Verdú a quien venció por KOT, e indicó que es lo que espera para su futuro: “estamos esperando esa pelea contra el australiano que está 5° a nivel mundial, aprovechar esa pelea para subir y después tener una chance de una eliminatoria para el título del mundo”, indicó Lemos.