Tito Lemos fue excluido del ranking de la FIB y judicializarán el caso

13 septiembre, 2023

El púgil y campeón tresarroyense de peso Ligero, Tito Lemos fue excluido del Ranking de la FIB donde ocupaba el puesto número 1 luego de ganar la eliminatoria mundialista. Recordemos que no había dado el peso en la pelea que debía sostener ante Javier Clavero y no pudo combatir. Luego de este episodio la FIB decidió bajar a Lemos de los 15 primeros puestos del Ranking ligero.

Ante esto, los representantes del boxeador apuntaron contra la Top Rank y van a judicializar el caso. Georgina Rivero, de OR Promotions habló este miércoles con LU24 y brindó detalles del tema.

“Hace unos días fuimos informados del motivo y fue que ningún rankeado puede pasar 12 meses sin combatir. La realidad es que la responsabilidad es enteramente de ellos. Tito envió la mandatoria para pelear con Kambosos y pasó mucho tiempo en el medio. Luego de 8 meses conseguimos la pelea ante Clavero y pasó lo que pasó, nada tiene que ver con esa decisión, estuvieron buscando excusa no elegante, contactamos con nuestros abogados y estamos negociando, vamos a judicializar el caso para hacer valer los derechos de Tito. Hicimos todo en regla.” Explicó.

Y finalizó: “es simple, que Tito pelee con Kambosos y ayer alguien me decía quieren correrlo a Tito que vaya y lo peleé a Kambosos. Tito está afligido por todo esto, pero esperando que se resuelva judicialmente y también con una mediación y vamos a ir hasta las últimas consecuencias.”

Volver