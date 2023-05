“Títulos truchos”: archivaron la causa en la que inculpaban a Magrath

22 mayo, 2023

La Justicia archivó las actuaciones en las que se había inculpado a Ricardo Magrath, ex – secretario municipal de Seguridad, en el marco de la causa conocida como “títulos truchos”.

“El 1 de abril me llegó la notificación del fiscal de Delitos Complejos de Bahía Blanca – UFIJ Nº 10, quien resolvió archivar la causa dado que no había ningún elemento para inculparme ni que había cometido ninguno de los delitos que se habían investigado. Distinto es lo de los policías que si fueron a juicio abreviado y se demostró que uno de ellos había hecho los títulos truchos”, afirmó a LU 24.

“En su momento habían salido unos audios por los distintos medios, principalmente por un medio escrito, donde también se observó en la pericia que mandó a hacer la entonces fiscal Vidal que instruyó esta mentira de causa donde en la pericia resolvió que no se podía reconocer mi voz, que el audio estaba editado, con partes como cortadas, lo que hacía suponer que presumiblemente estaba armado, como fue casi toda la causa”, cuestionó.

“A los fines la mayoría de la gente los conoce, se han dicho muchas cosas por la calle”, remarcó, al tiempo que recordó que “cuando la quiso elevar a juicio la Cámara revocó la elevación a juicio porque entendía que no había elementos y yo tampoco pude ejercer el derecho a defensa, yo había propuesto a personas para que se les tomara declaración, con distintos medios como algunos Whatsapp que no habían sido tenido en cuenta y la fiscal tampoco le dio lugar; en la resolución el mismo fiscal de Bahia Blanca dice que los imputados dijeron que yo no tenía nada que ver, por suerte después de siete años se pudo acreditar que yo utilizara ninguna documentación falsa, que yo no tuve disposiciones patrimoniales ni ningún beneficio o sea que no tuve nada que ver con el tema conocido como los títulos truchos”.

Magrath recordó su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad, y dijo que renunció cuando lo imputaron, que se había hecho un trabajo importante, habían disminuido los robos, había una estadística delictual, había un mapa de los choques, había una estadística sobre la terminal, con el tema de los arroyos, e irse por la puerta de atrás cuando uno entró por la puerta de adelante, y tardar siete años en que esto llegue a su fin, es cansador”.

“Aclaro algo, yo siempre agradezco a Tres Arroyos, nunca tuve críticas de nadie, pude salir a la calle nunca nadie me cerró una puerta, no tuve criticas de nadie, he seguido teniendo trabajo pero te tenés que aguantar muchas cosas, incluso salir en los medios nacionales, y hoy en día vamos a ver si algún medio nacional te va a llamar para decirte “tenía usted razón”, te queda un sabor amargo, pero hoy estamos libres de todo, como yo lo había dicho desde un principio”, dijo.

En tanto, Magrath indicó que aguardará que su abogada regrese a Tres Arroyos para evaluar las acciones a seguir: “tengo ganas de accionar contra todas las personas que mintieron y todo aquel que se ha aprovechado de todo esto, los que trataron de hacer leña del árbol caído; hubo otros funcionarios que se presentaron frente al fiscal Lemble porque se sintieron amenazados por las escuchas truchas que se utilizaron que se archivaron inmediatamente porque se utilizaron para salir en los medios para recibir algo de apoyo”.

“Seguir es cansador y tengo que evaluarlo con la familia porque no sé si podría hacerlo en Tres Arroyos o afuera”, añadió.

Finalmente, recordó que la causa pasó por cinco fiscales que se excusaron y terminó en la Fiscalía Nª 10 de Delitos Complejos de Bahía Blanca donde llegan los delitos más graves. “Se tardó siete años, se perdió tiempo y fue todo un gasto que hizo el Estado, por alguien que inventó todo y vio platos voladores, marcianos, con un fin personal o no sé de qué. Yo dejé mi trabajo por voluntad propia por todo lo que se decía y quién me lo devuelve”, concluyó.

