Toda la información de los torneos de bochas en 3 categorías

28 agosto, 2021 Leido: 86

En la continuidad de las bochas se jugó la tercera fecha del oficial de parejas de la categoría veteranos con los siguientes resultados:

Oriente perdió de local con Echegoyen A 15 a 10, Claromecó le ganó a Sociedad Española B 15 a 2, Echegoyen B cayó ante Huracán 15 a 8 y Sociedad española A perdió con Club de pelota 15 a 12.



Posiciones de la categoría veteranos cumplidas 3 fechas: Oriente, Huracán, Echegoyen A, Club de Pelota, Sociedad española B 2, Echegoyen B, Claromecó, 1, Sociedad Española A 0.

La próxima fecha el miércoles 1 de setiembre: Sociedad española A vs Oriente, Club de Pelota vs Echegoyen B, Huracán vs Claromecó, Echegoyen A vs Sociedad Española B.

El lunes 30 de Agosto se juega la tercera fecha de tercera categoría: Club de Pelota B vs Claromecó, Club de Pelota A vs Sociedad española B, Oriente vs Huracán, Sociedad española A vs Echegoyen.

Posiciones cumplida dos fechas: Club de pelota A y Sociedad Española B 2, Huracán, Club de Pelota B, Oriente, Echegoyen 1, Claromecó y Sociedad española A 0.

El martes 31 de Agosto juegan la quinta fecha de primera división: Huracán B vs Oriente, Estudiantes vs Club de pelota, Huracán A vs Sociedad española A, libre Sociedad española B.

Posiciones de primera cumplida 4 fechas: Huracán A y Oriente 3, Sociedad española A y Sociedad española B 2, Huracán B, Estudiantes 1, Club de pelota 0.

