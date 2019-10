“Todo fue una broma, tuvimos una semana terrible”, aseguran los involucrados en el audio viralizado

Tras la viralización del audio por el que la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol le dio intervención al Tribunal de Penas, estuvieron en LU 24 Gastón Gutiérrez, Raúl Pinella y Paulina Carracedo para dar a conocer públicamente sus versiones de los hechos y limpiar el nombre del árbitro.



“Fue una picardía de nosotros de habernos enviado estos mensajes. Una cargada. Todo comienza el viernes cuando me entero que lo habían designado para ser línea. Y retomamos con todas estas gastadas el domingo, ya sabiendo que Colegiales había salido campeón”, dijo Carracedo. “Como toda picardía de fútbol empezó el tema de `gordo, cuánto te pusieron para el partido´. Todos los mensajes fueron así y él jodiéndome me manda este tipo de audios y después se arma todo esto que se viraliza en mi trabajo, llegó a manos de una persona a la cual sinceramente no le tenía que haber llegado y lo agarraron políticamente para defenestrar a una persona que no tiene nada que ver, porque fue una picardía entre Gastón y yo. Todo es una broma y queríamos aclararlo porque no hay nada más. Tuvimos una semana terrible”, aseguró.

Por su parte, “Tucán” Pinella manifestó que “me llega el audio y cometo el error de pasárselo a dos o tres personas. A los 50 años no me doy cuenta de la magnitud que tienen las redes sociales y el perjuicio que causa todo esto. Se lo usa más con `mala leche´ que con buenas intenciones. Yo desde el lunes que no duermo ni como”.

“Tengo a mi madre enferma y no vivo tranquilo, pensé en irme a Madryn, conociendo a este pibe que por una pavada lo estamos perjudicando. Acá no hay política ni nada, justo cae a una semana de las elecciones. Además de manchar su nombre lo hacemos con dos instituciones serias como Huracán y Colegiales, los cuerpos técnicos y jugadores que ganan y pierden dentro de la cancha. Yo voy a pedir disculpas personalmente a los dirigentes. Esto se viralizó porque dice un pollo, milanesas y carne”, expresó. “Nosotros queremos limpiar el nombre de este buen chico y que siga trabajando”, añadió.

Finalmente, Gutiérrez sostuvo que “la gente que me conoce sabe bien cómo soy yo adentro y afuera de la cancha. Sería incapaz de perjudicar a un equipo. Con esa plata yo como, vivo y le doy leche a mi nene”.

Además, el línea confirmó que fue citado a declarar ante el Tribunal de Penas el martes a las 19:30 horas y dijo que concurrirá junto a sus testigos. Los compañeros lo acompañarán.

“Yo me entero de lo de la viralización por mi padre que me mandó un mensaje preguntándome si era verdad, a lo que le contesté que hace 9 años que estoy en esto y nunca he hecho nada. A mí me molesta que por un audio se ensucie a todos mis compañeros y yo soy incapaz de ensuciarlos porque los conozco”, finalizó.

“Fue todo sin maldad, estamos todos mal y esperemos que se solucione”, coincidieron.