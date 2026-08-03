Todo listo para el Día de Campo en La Torcacita
Federico Cano asesor de la Cabaña La Torcacita, habló con LU 24 en el marco del Día de Campo que la cabaña realiza este lunes, a manera de anticipo del tradicional remate de Piray Miní, en la zona de De La Garma en su 23ª edición, el viernes 14.
“Uno puede venir a revisar tranquilo, mirar bien y luego llegar al remate, para poder encarar tranquilos los negocios; siempre hay buena onda en la ganadería y ahora buenos precios por lo que estamos muy motivados, por lo que estamos mejor, está más lindo”, afirmó y dijo que “es un buen día, está gris pero no hay viento, hay una linda temperatura, acá en el campo”.
A partir de las 13:00 vamos a tener todo listo; el día está gris, pero no hay viento, hay una linda temperatura acá en el campo”, dijo Cano.