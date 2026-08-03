Todo listo para el Día de Campo en La Torcacita

3 agosto, 2026 160

Federico Cano asesor de la Cabaña La Torcacita, habló con LU 24 en el marco del Día de Campo que la cabaña realiza este lunes, a manera de anticipo del tradicional remate de Piray Miní, en la zona de De La Garma en su 23ª edición, el viernes 14.

“Uno puede venir a revisar tranquilo, mirar bien y luego llegar al remate, para poder encarar tranquilos los negocios; siempre hay buena onda en la ganadería y ahora buenos precios por lo que estamos muy motivados, por lo que estamos mejor, está más lindo”, afirmó y dijo que “es un buen día, está gris pero no hay viento, hay una linda temperatura, acá en el campo”.

A partir de las 13:00 vamos a tener todo listo; el día está gris, pero no hay viento, hay una linda temperatura acá en el campo”, dijo Cano.

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