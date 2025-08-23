Todo listo para el Remate de la Cabaña Santa Rosa de Bellocq (audio)

23 agosto, 2025 23

Este sábado, desde las 15:30, se viene un nuevo remate presencial y televisado de La Cabaña Santa Rosa con la presencia de diferentes cabañas invitadas y la organización de Campos y Ganados S.A.

Para dar más detalles, Alfredo Bellocq, titular de la cabaña, dijo a LU 24 que “ya está todo armado y tenemos toda la hacienda en la Rural, para iniciar el remate a la hora pactada, además de ser televisado por Canal Rural”.

Sobre la hacienda contó: “tuvimos complicaciones con el traslado de los vientres por el clima, no nos dejó hacer el viaje, a su vez los que si consiguieron salir ya se encuentran en la Sociedad Rural de Tres Arroyos”

“Tendremos 60 toros 35 de pedigree y el resto Puros Controlados, 10 Vaquillonas, 2 vacas de pedigree preñadas o a punto de parir y 200 vaquillonas de cabañas invitadas en su mayoría con cría o garantía de preñez”, agregó.

Finalmente, consideró que “estamos en un momento bárbaro por los valores de la hacienda, hoy en día es más barato comprar un toro además, sabemos que el kilo de carne bajó y es un lindo momento para invertir sosteniendo la producción a futuro”.

