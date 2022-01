Todo listo para la fiesta del Seven de Rugby en Claromecó

22 enero, 2022 Leido: 4

El Seven de Rugby se ha convertido en un clásico y en tal sentido Nicolás Bruel, uno de los organizadores del evento deportivo en la principal villa balnearia, dijo “estamos muy contentos de cómo quedó el armado, si el clima continúa como está ahora seguramente la jornada será muy buena. En cuanto a los inscriptos tenemos mucha expectativa, pero no sabemos exactamente cuántos son porque aún se están inscribiendo. Es un evento que reúne mucha gente, y si no llueve seguramente se sumarán muchos espectadores que disfrutarán de éste deporte. Hay DJ y bandas de músicas para acompañar la jornada”.

Volver