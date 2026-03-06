Todos con Victoria: Necesita un nuevo trasplante

6 marzo, 2026

Victoria López se encuentra en el Hospital Italiano a la espera de un nuevo trasplante de hígado su madre Claudia Mezzorotolo en charla con LU 24 dijo “por suerte mi hija esta bien anímicamente, le dieron el alta y estamos enfrente del hospital, esperando a que llegue el día de la operación”.

“Vinimos a buenos aires los últimos días de enero, volvimos a Tres Arroyos, pero a la semana decidimos viajar de nuevo para quedarnos acá esperando que sea operada”

“Esta intervención será la tercera que le practican, el primero su cuerpo lo rechazo, ahora mismo ella tiene Hepatitis autoinmune, es decir su cuerpo mismo daña el órgano”, aseguró.

“Creen que hubo un problema con la medicación que influyo en esta situación, Victoria tiene una hija de 10 meses, durante su embarazo, hubo medicamentos que suspendieron, el mismo transcurrió con normalidad y sin complicaciones la trataron en Mar Del Plata”.

“Nos vinimos a Buenos Aires con mi esposo y la bebe, mi hija volvió a tomar su medicación por eso no puede amamantar a su hija, nuestra idea fue hacer una campaña para solventar el proceso, hablamos con familiares, amigos y conocidos quienes nos ayudaron”, explicó.

“Quiero agradecer a la Gestión Municipal de Pablo Garate, a través de su hermano Martín quienes dieron una mano sumamente importante, a la señora Jaureghibere, y Adriana Gaitan quien me paso su contacto”, contó.

“El cuadro de mi hija es grave, no hay muchos centros especialistas en estas cuestiones, por suerte el Hospital Italiano acepto que mi hija sea atendida por IOMA y ya estamos en la lista para un futuro trasplante”, expresó.

“El Alias para colaborar es: Victoria.López.26 a nombre mío, agradezco eternamente a la comunidad de Tres Arroyos por ayudarnos en este momento”, concluyó.

