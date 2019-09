Todos los resultados del XXIII torneo de tenis “Seghezzo”

En el día de ayer, se disputaron las 21 finales de la XXIII edición del Torneo Nacional de Tenis de Veteranos “Dr. Roberto Seghezzo” que organiza anualmente el Club Huracán.

Participaron 112 parejas y se disputarán 150 partidos en canchas del Globo, Costa Sud y Lawn.



Los resultados fueron:

Ronda campeonato

Damas Jrs.:

1) Florencia Oliva (Huracán) - Soledad Aizpitarte (Huracán).

2) Jaurena (B. Blanca) - Espinoza (Cipoletti)

Damas "A":

1) Paz (Necochea) - Blanco (Trenque Lauquen)

2) Fontana (Cipoletti) - Poma (Cipoletti).

Damas "B":

1) Busilachi (Capital) - Fernández (Pehuajó)

2) Pascual (Trenque Lauquen) - Lebed (B. Blanca)

Damas "C":

1) Elizari (B.Blanca) - Troncoso (Mar del Plata)

2) Casas (B.Blanca) - Alonso (Neuquén)

Caballeros Jrs:

1) López (Ts.As.) - Echegoyen (Ts.As.)

2) Iriarte (Ts.As.) - Iriarte (Ts.As.)

Caballeros "A":

1) Cedrón (Ts.As.) - Jajaravilla (Ts.As.)

2) Knudsen (Ts.As.) - Batalla (Ts.As.)

Caballeros "B":

1) Di Nezio (Necochea) - Cepeda (Bahía Blanca)

2) Echegoyen (Ts.As.) - Echegoyen (Ts.As.)

Caballeros "C":

1) Francioni (Viedma) - Gentile (G. Cháves)

2) Maza (Trelew) - Elizalde (Gaiman)

Mixto Jrs:

1) Oliva (Huracán) - López (Ts.As.)

2) Jaurena (Bahía Blanca) - Medina (Capital)

Mixto "A":

1) Fontana (Cipoletti) - Gahona (Trelew)

2) Ferrero (Ts.As.) - Knudsen (Ts.As.)

Mixto "B":

1) Fernández (Pehuajó) - Cepeda (Bahía Blanca)

2) Pascual (Trenque Lauquen) - Gonzáles (Tandil)

Mixto "C":

1) Troncoso (Mar del Plata) - Maza (Trelew)

2) Casas (Bahía Blanca) - Francioni (Viedma)

Ronda Complemento

Damas "A":

1) Khun (Huracán) - Colussi (Huracán)

2) Cavallo (Bahía Blanca) - Amestoy (Bahía Blanca)

Damas "B":

1) Macazaga (B.Blanca) - Arceo (B.Blanca)

2) Bragoli (Trelew) - Velazquez (Trelew)

Caballeros Jrs.:

1) Jajaravilla (Ts.As.) - Fernández Trenco (Ts. As.)

2) Goizueta (Ts.As.) - Colman (Ts.As.)

Caballeros A":

1) Gahona (Trelew) - Andersen (Ts.As.)

2) Gramigna (Neuquén) - Buñes (B.Blanca)

Caballeros "B":

1) Zubiri (Huracán) - Herzog (Huracán)

2) Longhitano (Zárate) - Pérez (Zárate)

Caballeros "C":

1) Peñalva (Campana) - Bartrés (Tandil)

2) Daneri (Bs.As.) - Byrne (Ts.As.)

Mixto "A":

1) Martínez (TsAs.) - Cedrón (Ts.As.)

2) Poma (Cipoletti) - Gramigna (Neuquén)

Mixto "B"

1) Busilachi (Capital) - Gargaglione (Ts.As.)

2) Lebed (B.Blanca) - Villar (Olavarría)

Mixto "C":

1) Rodríguez (B.Blanca) - Gentile (G.Chaves)

2) Balut (B.BLanca) - Peñalva (Campana)