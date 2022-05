Todos los terrenos del fideicomiso para servicios del Parque Industrial, vendidos y con lista de espera

16 mayo, 2022

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Matías Fhurer aseguró que el Parque Industrial está viviendo un momento “excepcional”, ya que los 60 lotes del fideicomiso previsto para empresas de servicios se han vendido en su totalidad, y los terrenos industriales que están a su alrededor, unos 30 más, se han comercializado en un 50%. Además, se agotaron todos los espacios del fideicomiso anterior, muchos de los cuales están en vías de escrituración.

“Tiene una ubicación estratégica, dos rutas nacionales, acceso a los puertos de Quequén y Bahía Blanca, poco menos de 500 km de Buenos Aires, y el agregado de la salida al Pacífico por Bahía Blanca, un proyecto que está muy encaminado y que depende de algunas decisiones políticas internacionales entre Argentina y Chile”, sostuvo Fhurer.

El funcionario aseguró que desde Tres Arroyos se impulsa una política industrial y de desarrollo de la pequeña y mediana empresa que se ve facilitada por el apoyo de los gobiernos provincial y nacional, y la banca pública.

“Hoy tenemos 10 empresas en lista de espera por sus lotes, y entiendo que el principal atractivo lo da el hecho de que hay una política de largo plazo desarrollada en este distrito, una política pública llevada a cabo en conjunto con el sector privado, para la cual es fundamental la relación que hay con el Consorcio de Propietarios del Parque Industrial. Y cada vez que vamos a reuniones de parques industriales en todo el país, se pone como ejemplo este vínculo entre el Municipio y las empresas privadas”, destacó el titular de Desarrollo Económico.

En este sentido, Fhurer consideró que la pandemia no afectó al sector industrial en Tres Arroyos. “Fue muy difícil, pero también ayudó a reinventarse y a generar políticas de salud dentro de las empresas, por lo que resultó positivo para las industrias locales”.

En tanto, anticipó que en breve se gestionará un ANR (aporte no reembolsable) para obras dentro del Parque Industrial de Copetonas, “que ya tiene su número de registro como predio fabril, y se va a empezar a escriturar”.

“Hay políticos que se esconden en un puestito”

Finalmente, volvió a repetir lo que ya había dicho antes en torno a la posibilidad de candidatearse a intendente. “Por supuesto que sigo manteniendo la idea de que me gustaría, como a cualquiera que se dedica a la política. No me dedico 100% a la política, tengo mi actividad privada, pero me apasiona y la vivo desde muy chico. Por eso vuelvo a decir lo que dije en 2019, soy una persona de política y de diálogo, y además mantuve mi conducta -porque cuando se armó el Frente de Todos me corrí porque no coincidía-. Pero esas cosas se hablan, no hay que esconderse para buscar la oportunidad porque si sale mal, se vuelven a esconder en alguna legislatura o en algún puestito, como ha pasado con políticos de Tres Arroyos, porque eso termina en nada, la gente no confía en ellos. En política hay que dar la cara”, concluyó.

