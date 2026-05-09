Todos por Thomas: Arquero de ACDC debe ser operado con urgencia (audio)

9 mayo, 2026 482

El joven Thomas “El Dibu” Martínez, arquero de ACDC, necesita de la ayuda de la comunidad ya que debe ser operado con urgencia para no perder la movilidad de una de sus manos.

La mamá, Maricel Espinosa, contó a LU 24 que la cirugía es costosa y por tal motivo se organizó una rifa solidaria.

“Hace casi dos semanas se quebró dos dedos en un entrenamiento. Ya necesita operarse del cuarto para no perder la movilidad. La cirugía sale tres millones de pesos”, explicó.

El futbolista de 15 años será operado este martes por el Dr. Facundo Zabaljauregui en la Clínica Hispano Argentino.

El sorteo de un criollo asado y una gaseosa será este domingo. El valor del número es de tres mil pesos.

Quien desee colaborar también pueden hacerlo al alias Dado.Palta.Cumbia o al celular 2983-511343.

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