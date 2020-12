Todos preocupados por quién autorizó fiesta en Claromecó

30 diciembre, 2020 Leido: 31

Esta mañana se desarrolló una sesión extraordinaria de la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes del Concejo Deliberante que no contó con la presencia del secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia, y el director del Ente Descentralizado Claromecó, Julián Lamberti. Los funcionarios habían sido convocados para abordar el tema de fiestas que se desarrollan en la localidad balnearia aunque, tal como había adelantado LU 24, no concurrieron por otros compromisos de agenda y lo precipitado del pedido.

Posteriormente, el Bloque de Todos llevó a cabo una conferencia de prensa en la que los ediles mostraron preocupación por la situación y por quién autorizó una fiesta programada para recibir el año nuevo.

“La intención nuestra fue que los funcionarios se acercaran hasta el Concejo Deliberante para que nos den las explicaciones y contaran qué medidas se están tomando desde la administración municipal con respecto a todas estas actividades. Lamentamos profundamente no contar con ninguno de ellos”, expresaron. Asimismo, indicaron que hay una gran inquietud de los vecinos, por distintos eventos, fiestas y aperturas irregulares tanto de comercios gastronómicos como de relacionada a la nocturnidad “como si no estuviéramos viviendo una gran pandemia”.

“No hemos tenido la posibilidad de evacuar una cantidad de interrogantes que teníamos en cuanto a la autorización, a lo que es la contravención o contraposición a las normativas vigentes”, agregaron.

Por su parte, manifestaron que “nos preocupa no solo lo que se llama fiestas clandestinas sino sobremanera las que fueron autorizadas por el municipio. La Provincia de Buenos Aires, en ningún momento, autorizó fiestas al aire libre para menos de doscientas personas ni para más, sino que había empezado a elaborar un protocolo y estaba pensando en la autorización. Ahora, el día 23 de diciembre, ante el rebrote de casos de Covid, el Jefe de Gabinete ha dicho públicamente que no hay autorización alguna y que el Gobernador no está pensando en ningún tipo de habilitación nueva. Señalamos esto porque nos encontramos en que, por ejemplo, Claromecó va a tener el 31 una fiesta autorizada. Les hemos preguntado a los concejales del vecinalismo que nos dice que está autorizada por el Municipio, bueno alguien es responsable de eso”.

“Es difícil entender eso porque el mismo día en que el Secretario de Salud sale a hablar de un rebrote del Covid el Ejecutivo está autorizando una fiesta claramente contraviniendo la normativa provincial y que pone en riesgo a la gente. Después nos llenamos la boca hablando del que el sistema de salud está al borde del colapso, que vamos a tener más gastos en el Hospital y estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, hacemos un llamado a las autoridades pertinentes que tienen que tomar nota, hay infinidad de reclamos de los vecinos”, aseguraron y llamaron a la reflexión: ¿quién autorizó esto y por qué?, ¿cuál es el paraguas jurídico? Si aparecen personas contagiadas, ¿quién es el responsable?. No se entiende el criterio epidemiológico utilizado”.

Réplica a Sánchez y López Di Fondi

Por otra parte, salieron al cruce de declaraciones vertidas por el Intendente Municipal y el Secretario de Hacienda por la sesión en la que se aprobó el presupuesto 2021 y se mostraron en desacuerdo con “asustar al vecino” con que no habrá obras al tiempo que aseguraron que llegarán más fondos correspondientes a coparticipación. También dijeron sentirse agraviados por las expresiones del jefe comunal.

Volver