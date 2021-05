Todos y Juntos por el Cambio piden mayores controles al Municipio porque la “situación sanitaria no da para más”

11 mayo, 2021 Leido: 148

Los bloques de concejales del Frente de Todos y Juntos por el Cambio le solicitan al Departamento Ejecutivo mayores controles en el marco de la situación sanitaria que se atraviesa y también buscan verificar las habilitaciones de los locales gastronómicos, tras la difusión del video del show del fin de semana en “Banco Viejo” de Copetonas.

El edil peronista Juan Gutiérrez dijo que “estamos pidiéndole al Ejecutivo y a las autoridades municipales que den una señal clara en cuanto a qué medidas van a tomar con todo lo que está pasando a nivel sanitario”.

“Está lleno el Hospital, está llena la sala Covid, la terapia intensiva está absolutamente ocupada en el Hospital y también en la Clínica. Los lugares donde nosotros nos referenciamos y derivamos no nos van a tomar pacientes porque no tienen lugar, está todo ocupado. Hay muchísima gente que está haciendo un gran sacrificio por todo esto y, por otra parte, vemos nosotros que los controles siguen siendo deficitarios. Es decir, hay cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad que tiene el Municipio de controlar las conductas de la población y estamos insatisfechos, no estamos conformes con eso, no se están apretando las clavijas en los lugares que realmente tienen que ser”, afirmó.

“Entiendo que hay una reunión en ese sentido, esperamos que se tomen determinaciones y se baje una línea definida hacia la sociedad con lo que se va a seguir haciendo”, añadió.

Gutiérrez sostuvo que “tiene que haber un control mucho más enfático que lo que hay hasta ahora, se cuenta con personal municipal y desde lo que es la Secretaría de Seguridad, asique nosotros les pedimos a esas áreas que se pongan al frente de la situación ya sea con multas, contravenciones, clausuras, con todo lo que nos dijeron a nosotros en la reunión del Comité Crisis que se iba a hacer”.

“Estamos pidiendo eso. Está claro que el fin de semana hubo conductas irresponsables de gente que está en la actividad empresaria, con fiestas habilitadas en una localidad acá del distrito, realmente no lo veo ningún sentido a eso porque quien está al frente de ese evento no es alguien que lo necesite imperiosamente para subsistir, creo que tiene otros medios de subsistencia y uno ve que hay una gran irresponsabilidad haciendo ese tipo de eventos. Pedimos que el Municipio controle y haga lo que tiene que hacer porque la situación sanitaria no da para más. Con el espacio de Juntos por el Cambio volvemos a solicitarle al Secretario de Salud que mañana tengamos al Secretario de Seguridad en el Comité de Crisis”, concluyó.

Consultorio de Respiratorios: Juntos por el Cambio pide que se coloquen gazebos o carpas

Por su parte, la edil Carolina Elisiri, de Juntos por el Cambio, indicó que “se presentó en el dia de hoy un pedido de informe con respecto al local Banco Viejo que está en Copetonas, solicitando información con respecto a la habilitación, protocolos utilizados, si hay informes de seguridad y a su vez horarios de apertura y de cierre”.

En ese sentido, Elisiri puntualizó que “nos estamos haciendo eco de lo que surgió en los medios y en las redes sociales, por lo que estamos pidiendo es la información fehaciente en cuanto a qué medidas y que protocolos se utilizaron para esa habilitación, básicamente si estaba habilitando, si el aforo correspondía al 30% y toda la información que pueda surgir”.

Asimismo, comentó que “hicimos en el dia de hoy una presentación con respecto al área de respiratorios del Hospital, teniendo en cuenta que hay largas filas de gente para hisoparse y las muy bajas temperaturas, se está solicitando que habiliten los medios para colocar gazebos o carpas o lo que consideren oportuno para paliar esta situación”.

