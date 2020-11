Toledo: “Estuvo entrando gente desde muy temprano” de cara al fin de semana largo en Reta

Considerando el fin de semana largo y el clima acompañando para que la gente se disperse al aire libre, se ha podido observar desde el día de ayer mucho movimiento en las localidades balnearias y en las rutas del distrito. Oscar Toledo, delegado de Reta, comentó a LU 24 que “estuvo entrando gente desde muy temprano” por lo que “todo amerita a que va a ser un lindo fin de semana”.



El funcionario aclaró que dada la situación que estamos atravesando “le estamos pidiendo a la gente que teniendo la posibilidad de contar con playas tan amplias, tengan en cuenta el esparcimiento, que el grupo familiar trate de estar con distancias prudenciales entre unos y otros, el no aglomeramiento” y por otra parte también “distanciamiento en los comercios”, entrando de a una sola persona y tener paciencia. Agregó que “si hay que dejar un ratito antes la playa para no amontonarse en los comercios”, se lo intente por el bien de todos.

“Hemos pedido a los comerciantes que pongan un poquito de orden en el sentido de que no se amontone la gente, y que intenten tener una atención ágil para que se eviten las colas en las proximidades de los locales.

Se espera para esta temporada que nuestras costas sean buscadas porque uno puede estar solo tranquilamente por la amplitud y naturaleza que nos ofrecen”, afirmó. En consonancia con esta expectativa, y los preparativos desde la delegación de acondicionamiento de la localidad, Toledo indicó que “vamos a hacer un operativo el día martes con la colaboración de las maquinarias del Ente Vial Rural, para hacer las tareas más importantes como arreglo profundo de calles, o las bajadas en la costa”.

Por otra parte, aclaró que a partir de diciembre, con el inicio de las temporada, se permitirá la posibilidad de alquilar en la villa balnearia, ya que por ahora solo se autoriza a la población a que se vaya a disfrutar sólo del día, o la visita de los propietarios que tienen casas y desean ir a mantenerlas, o pasar jornadas allí en sus viviendas.

