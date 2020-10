Toledo y la seguridad en Reta: “no hay que escribir en Facebook sino colaborar con la Policía”

La sucesión de hechos delictivos en Balneario Reta motivó reuniones con autoridades municipales y de seguridad, y al respecto, el delegado Oscar Toledo anunció que la localidad tendrá refuerzos policiales y espera la cobertura del Operativo Sol, aunque todavía sin mayores precisiones respecto de la cantidad de efectivos.

“Somos parte de lo que pasa en todos lados, pero ya hay gente trabajando en esto. Es muy importante que todos los ciudadanos de Reta nos involucremos con el tema de la seguridad y le demos una mano a la Policía, porque por el tema del Covid, al que ellos está abocados, estamos todos cortos de recursos por eso hace falta comprometerse un poco más. Sabemos que la gente que está cometiendo los delitos está viviendo acá todo el año”, aseguró Toledo.

“Sabemos quiénes son, los identificamos, pero es importante que se pueda agarrar a la persona en el hecho, si alguien lo ve, tiene que tomar el compromiso de decir ‘yo te vi, te denuncio’. Eso no está pasando. Decimos después de que pasó todo, entonces a la persona no se la agarra en el hecho y hay que investigar, buscar pruebas, y a veces no son suficientes”, admitió el delegado.

En este sentido, indicó que se les solicitó a los vecinos armar un grupo de Whatsapp en el que también estará la Policía, y donde se podrán brindar datos e informar si se comete algún delito y se identifica al autor. “Se dice mucho en el Facebook en lugar de llamar a la Policía y confiar en ellos, pero si todos colaboramos se puede lograr frenar a estas dos o tres personas que cometen delitos. Y además nos anunciaron algo muy bueno pero no lo podemos decir para no alertar”, concluyó.

