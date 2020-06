“Tolengo” Bonavita, la nueva generación de payadores

Juan Manuel Bonavita “Tolengo” es un joven de 18 años que desde los 13 años se interesó en aprender las técnicas del arte poético musical de la payada, mirando el festival de Jesús María, y en contacto con LU 24 dijo que “siempre me preguntaba cómo hacían los viejos para payar, empecé a mirar tutoriales, probé la décima, las cuartetas o sextillas, probé y me salió”.

“Un chico de 13 años escucha rap, trap y a mí me gusta el folklore; no vengo de una familia de payadores, “pero sí de gente de campo, y aprendí escuchando las payadas en Youtube, porque en Tres Arroyos no hay quien enseñe”, resaltó.

“El payador rima una palabra con otra, e improvisa, yo estuve en peñas, y también pude charlar con Nicolás Membriani, cuando vino al campo El Palenque, es el payador de Jesús María”, sostuvo, y luego, improvisó unas décimas en vivo, acompañado por su guitarra.

“Tengo un amigo peluquero que usaba los lentes en la frente como Johnny Tolengo – el personaje que hiciera Juan Carlos Calabró – , yo le decía eso, y un día vino a casa y me dio el apodo a mí”, dijo, respecto al sobrenombre que lo identifica.

