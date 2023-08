Tolosa Paz: “estoy muy contenta de acompañar a Unión por La Patria en Tres Arroyos”

8 agosto, 2023

Esta mañana, la Ministra de Desarrollo Social de la Nación visitó Tres Arroyos y en diálogo con la prensa, en su recorrida por el Jardín Frutillitas de nuestra ciudad, dialogó con la prensa.

Se refirió a su apoyo a la lista que encabeza Pablo Garate por Unión por La Patria y dijo: “estoy muy contenta de estar nuevamente en Tres Arroyos apoyando la lista de Unión por La Patria y estamos trabajando y visitando las instituciones que conforman todo este enorme entramado de una sociedad que quiere seguir construyendo un destino para Tres Arroyos.

Y siguiendo sobre esto, agregó: “abonamos esta idea de recuperar una ciudad con un sentido productivo, pero también con una mirada puesta en la infancia y tenemos una agenda de recorridas y de visitas por instituciones y de acompañar lo que ya se viene realizando por este grupo de compañeros que tienen todo el apoyo de los legisladores, del gobernador y por supuesto de quiénes están peleando también por la presidencia.”

Además, y sobre el proceso de unidad que finalmente llegó a su partido, comentó: “sin Daniel Scioli y Wado De Pedro disputando y peleando un lugar de la lista no hubiese salido la síntesis de unidad que es Sergio Massa. Tuvo que ver con voces que alentamos a que Alberto y Cristina se pongan de acuerdo en unir a Massa como el candidato sostenido por unanimidad por parte el gobernador, del movimiento obrero y los movimientos sociales que creen en su experiencia y su capacidad de gestión. El destino de la patria no puede estar en manos de gente que no tienen capacidad de gestión y que no entiende cómo y de que manera sostener la enorme trama de endeudamiento que nos dejaron quiénes gobernaron hasta hace poco.”

Por otro lado, se diferenció de la oposición y remarcó: “la verdadera inclusión social viene con el crecimiento y no como la oposición que plantea ajuste, recorte y controlar el déficit para estrangular toda la matriz productiva” Y concluyó: “sin crecimiento no hay puesto de empleos que se generen para el país y sin esto último, no hay ingresos dignos para la familia. Ese es nuestro proyecto político y hoy lo estamos sosteniendo con todo lo que significa hacerse responsable de a travesar meses duros, pero con la certeza de que el camino que queremos transitar como país es este.”

