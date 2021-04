Toma de terrenos en el barrio municipal: confusión y desalojo de una canchita fallido

En el transcurso de la semana pasada, vecinas del Barrio Municipal hicieron los reclamos correspondientes a funcionarios municipales, por la limpieza y desocupación de una canchita de futbol que usaban los niños del barrio para jugar. En la cancha en cuestión, se estaban estableciendo familias para comenzar a construir sus viviendas, dejando sin lugar de recreación a varios chicos del lugar.

Luego de que se hiciera presente en el barrio los funcionarios municipales, se decidió dar limpieza a la cancha y se acordó que quienes estaban empezando a ocupar el terreno lo dejarían.

En el día de hoy, y con sorpresa de las vecinas que habían efectuado el reclamo, se vivió un momento tenso, porque policía y personal municipal llegaron para desocupar el lugar y tomar nuevamente posesión de las tierras, intentando desalojar a otras familias que se encontraban ocupando terrenos aledaños, además de la cancha en cuestión.

Ante esta situación, las vecinas que originalmente hicieron el reclamo, se encuentran nuevamente en busca de soluciones por parte del municipio, para remediar la situación que se vivió hoy.

“Se confundieron, porque nosotros reclamamos por la cancha”

Vanesa Jaime, es una de las vecinas que reclamó ante las autoridades municipales sobre el estado de la cancha de futbol, y explicó a LU24 “el jueves tuvimos que hacer una denuncia de que estaba usurpada lo que es una canchita del barrio, había dos canchitas y una ya fue tomada hace un tiempito por vecinos que estaban alquilando y no les alcanza” por lo que ahora, el reclamo era por la cancha que estaba libre para la recreación de los niños. Además, Vanesa agregó “supuestamente hoy llegaba un desalojo, las chicas quieren dejar en claro de que necesitan el terreno porque no tienen donde vivir” refiriéndose al terreno ubicado en calle Neuquén y Ameghino Bis.

Por otra parte, y como fundamento del reclamo, indicó “peleamos para que vengan a cortar el pasto, cuando hablamos en su momento no fue cuidada la cancha, y la gente vio que estaba abandonado y agarraron el terreno”. En ese sentido, aclaró “nosotros fuimos a hacer otra denuncia, se confundieron, porque nosotros reclamamos por la cancha, no por los que usurparon los otros terrenos”.

Asimismo, Vanesa Jaime, remarcó que “necesitamos que vengan, que nos apoyen y nos acomoden la canchita de los nenes que nos están usurpando” y que además “le den respuesta a los vecinos que quieren edificar y no tienen para pagar un alquiler”.

Otra de las vecinas denunciantes, Milagros Berruti, sostuvo “estamos reclamando porque pasamos un mal momento, queremos que alambren una canchita para que jueguen los chicos” y comentó, que si bien ella con su familia tomó un terreno en lo que era la otra canchita de futbol del barrio, a quien hoy intentaron desalojar, asegura que “no estamos pidiendo nada, solo que nos dejen el terreno, somos buenos vecinos, me parece injusto que nos hagan pasar por esto”.

Éstas vecinas, además hicieron hincapié en que en reiteradas ocasiones solicitaron la limpieza de los espacios recreativos para los niños, y sin respuesta, se comenzaron a usurpar los terrenos.

