Tomó un micro en Punta Alta y lo detuvieron con cuatro kilos de cocaína

28 octubre, 2025 22

Un hombre viajaba en un micro de larga distancia desde Punta Alta hasta Bariloche y fue atrapado con cuatro ladrillos de cocaína por persona de Gendarmería Nacional en un control sobre el transporte de larga distancia sobre la Ruta 22 a la altura del Kilometro 1260, en cercanías a Villa Regina.

Efectivos del Grupo Seguridad Vial “Comahue” de Gendarmería Nacional detuvieron la marcha de un transporte público de pasajeros proveniente de la ciudad bonaerense de Punta Alta con destino final en Bariloche. Comenzaron a realizar un control aleatorio de los pasajeros con sus respectivos equipajes mediante el empleo del equipo de escáner rayos x.

Minutos después detectaron que un pasajero intenta evadir el control donde estaba la guardia, entonces un gendarme trata de retenerlo apoyándole involuntariamente su antebrazo en la zona del abdomen. El agente inmediatamente se dio cuenta de que el pasajero tenía varios objetos adosados en el abdomen.

Los gendarmes que estaban efectuando el control no alcanzaron a preguntarle por lo que tenía entre sus ropas cuando el hombre, cuya edad e identidad no trascendió, manifiesta espontáneamente que “lleva consigo droga y lo exhibe de forma voluntaria tratándose de cuatro paquetes rectangulares adosados al abdomen sostenidos por una faja”.

