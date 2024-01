“Topo” Rodríguez: “Debemos defender la zona fría de consumo de gas ante los aumentos solicitados por las empresas”

19 enero, 2024

El exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez visitó Tres Arroyos y se reunió con el intendente Pablo Garate.

El jefe comunal y el legislador hablaron luego en rueda de prensa. Garate calificó la visita como “la de un amigo con el que hablamos muy seguido”, en tanto Rodríguez se refirió a la preocupación que manifestó desde el principio el actual intendente por la declaración de zona fría, de manera previa al proyecto que presenté; La cuestión climática indica que nosotros estamos en el rango de temperatura baja durante el invierno ya que las familias consumen un 90 por ciento más que en las zonas no frías, por lo que logramos que a partir del 2021 haya descuentos del 30 o el 50 % en el consumo”.

“La preocupación es porque en el artículo 388 del DNU prevé que el Poder Ejecutivo Nacional pueda revisar y hasta eliminar los fondos fiduciarios, incluso los que son para el consumo en este caso de gas, por lo que digo que el in tendente tiene un gran compromiso por esta situación y es muy preocupante que todo el sur de la provincia se quede sin zona fría si el gobierno no actúa, por lo que el intendente me ha pedido y yo estoy a su disposición para que que desde su propia iniciativa se llegue a todos los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires con una misiva para hacer un análisis sobre lo que se viene ya que el Secretario de Energía anunció en la audiencia pública que se retiraran los subsidios a los consumos energéticos, pasando a pagar de setenta centavos a cuatro dólares el millón de BTU de gas y también las empresas pidieron que se aumente mensualmente la tarifa”, relató.

“El INDEC difundió el índice del IPIM por lo que la última estadística indica que hubo un 54% de aumento en diciembre contra un 11, 1 % de noviembre lo que significa que un usuario de clase media trabajadora que en Tres Arroyos pagó alrededor de 15 mil pesos en enero, con el IMPI que piden las empresas más los impactos de aumentos que piden las distribuidoras, más la eliminación de los subsidios no pagaría menos de 1 millón de pesos en el tercer trimestre de este año, por lo que hay que incluir el valor que tiene el aumento en el consumo por el pleno invierno por lo que esto es una situación de características de destrucción de la clase media con tarifas expropiatorias, por lo que hay que actuar con responsabilidad para que el Congreso impida que se le retire a la clase media”, sostuvo.

“Todas las empresas y distribuidoras de gas, en la Audiencia Pública, pidieron actualizar mes a mes las facturas por un indicador que se denomina IPIM que puede no estar en un 54% pero llegar si al 20 o el 30, por lo que hoy cuando nadie se está ocupando de este tema, es que he respondido a la consulta del intendente”, graficó y dijo que “este fondo de zona fría tiene la virtud que el mismo se financia con un pequeño monto que cada uno de nosotros paga en la factura, y no cambia su valor final”.

“El DNU es inconstitucional y lo va a frenar la Justicia”

Respecto del DNU, Rodríguez dijo que “es inconstitucional y la Justicia lo va frenando en distintos aspectos día a día, con tomas de posición que tienen que ver con lo laboral, el aumento de las prepagas; por otro lado en términos legislativos no veo ninguna posibilidad”.

“El gobierno de Milei debería dejar de actuar como un mero mandatario de las empresas y poner el equilibrio necesario para que las empresas tengan la rentabilidad que corresponde y que el interés general no se vea afectado a tal punto de convertirse en tarifas de carácter expropiatorio, si se llegaran a convalidar lo que las empresas piden, se convierten en tarifas de carácter expropiatorio, y eso en la tradición de la Corte Suprema de Justicia se va a invalidar porque la Corte en un fallo histórico, de hace un poco más de cinco años, el fallo Ceppi, planteó que las tarifas deben aumentar de manera gradual y equilibrada y no pueden ser expropiatorias”, concluyó.



Garate insta a los legisladores a defender los descuentos en las tarifas de gas de los vecinos del interior

Esta mañana, el intendente Pablo Garate mantuvo una reunión con Topo Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, que acompañó en 2021 el Proyecto de Garate para incluir a distritos del sur de la provincia de Buenos Aires en la Ley de Zona Fría, que prevé una compensación para los usuarios habitantes de las zonas más australes, quienes consumen un 94% más de gas que otras zonas menos afectadas por el frío.

En el encuentro, Garate planteó su profunda preocupación por el proyecto denominado “Ley Ómnibus”, que en estos momentos está siendo discutido en el Congreso de la Nación e incluye en el artículo 318 la posibilidad de “modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético inclusive los destinado a subsidios”.

El distrito de Tres Arroyos fue incluido en esta Ley en el año 2021 junto a otros distritos del interior de la provincia de Buenos Aires que ahora tienen descuentos de 30% y hasta 50% en sus facturas de gas.

Este proyecto, fue impulsado por el intendente Pablo Garate desde el año 2016, momento en el que ejercía como diputado provincial en representación de la sexta sección electoral y logró instalar al distrito en la agenda junto a vecinos que unieron su fuerza juntando firmas para adherirse y ser finalmente beneficiarios de los descuentos, que impactaron positivamente en las familias del sur bonaerense, incluidos los tresarroyenses.

Este beneficio llegó a más de 1.000.000 de vecinos del sur de la provincia, entre ellos jubilados, pensionados, monotributistas, trabajadores en relación de dependencia, veteranos de guerra, electrodependientes y más.

En este sentido, Garate dijo: “Envío esta carta a todos los legisladores y senadores de la provincia de Buenos Aires porque es necesario hacer todo lo posible para cuidar y defender a los vecinos ante esta posibilidad que tienen de quitar el subsidio, porque impactaría fuertemente en los hogares de Tres Arroyos y más distritos del sur de la provincia. Hemos trabajado mucho desde 2016 a 2021 para que los distritos de la sexta sección sean incluidos en la ley de Zona Fría. Siento un gran compromiso porque el día a día de los vecinos está en manos de quienes votarán si se aprueba o no el artículo 318 de la Ley Ómnibus y quiero que conozcan nuestra realidad como tresarroyenses y vecinos del interior, que estamos atravesados por cuestiones climáticas pero también por nuestra naturaleza trabajadora y productiva. El financiamiento de estos descuentos proviene de un fondo que se forma con los aportes de los mismos usuarios, ese fondo no se puede utilizar con otro fin y no es deficitario”.

Carta

De Pablo Garate, Intendente de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted con el propósito de requerir su compromiso activo para evitar la eliminación de los descuentos en gas para usuarios residenciales de zonas frías en la provincia de Buenos Aires.

El proyecto de la denominada “Ley Ómnibus”, que ya se discute en el Congreso de la Nación, incluye en su artículo 318 la posibilidad de “modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios”, a exclusivo criterio del Poder Ejecutivo Nacional.

Así, se podrían dejar sin efecto los descuentos del 30% y del 50% vigentes por la aplicación de la Ley 27.637 de Ampliación de Zonas Frías.

Sólo en la provincia de Buenos Aires, esos descuentos llegan a más de 1.240.000 usuarios y el mayor porcentaje de rebaja (50%) lo reciben, entre otros sectores, jubilados, pensionados y los trabajadores de menores ingresos.

Como usted bien sabe, esos descuentos no son un privilegio, sino una compensación parcial a los hogares y a las personas que viven en zonas con temperaturas más bajas que el promedio, obligados por el clima a un mayor consumo de gas.

De hecho, en las zonas frías de la provincia de Buenos Aires, los hogares consumen al año un 94% más de gas que los hogares de zonas no frías.

Además, para financiar los descuentos a las zonas frías no se usan recursos del Presupuesto Nacional, ni fondos provinciales. El financiamiento de estos descuentos proviene de un fondo especial que se forma con el aporte de todos los usuarios, que cada mes pagan un pequeño monto adicional en sus facturas. Y ese fondo, no se puede utilizar para otra situación que la mencionada anteriormente.

Queda claro, entonces, que no se genera ni un solo peso de déficit fiscal por aplicar los descuentos en gas para usuarios residenciales de zonas frías.

Por todos esos motivos, le solicito muy especialmente su compromiso para que, llegado el momento del debate y la votación, no se eliminen los descuentos en gas por Zona Fría.

En sus manos está, la situación cotidiana y el día a día de los vecinos del interior de la Provincia de Buenos Aires.

Somos una región trabajadora, productiva y aguerrida. Hay cuestiones, climáticas, históricas y tradicionales que nos constituyen y son parte de nuestra idiosincrasia.

Esperamos contar con su apoyo, solicitamos su acompañamiento y entendimiento de nuestra realidad como vecinos del sur de la Provincia.

Al aguardo de una favorable respuesta, saludo a usted atentamente.

