Topo Rodríguez: “La Ley Bases tendrá un revés en el tratamiento en particular”

27 abril, 2024

El ex diputado nacional y ex ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Alejandro «Topo» Rodríguez, opinó por LU 24 sobre el próximo tratamiento de la Ley Bases que comenzará el lunes próximo en la Cámara Baja.

“Este proyecto será aprobado en general pero va a tener reveses significativos en artículos importantes para el gobierno y el primero es el de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo. No veo condiciones para que ese artículo que delega funciones económicas, administrativas, financieras y energéticas tenga una fácil aprobación para el Gobierno; por ejemplo en el proyecto de ley hay varias propuestas para privatizar empresas públicas, si alguna de ellas no se privatiza porque el Congreso lo rechaza lo podría hacer lo por sus facultades delegadas” dijo

En otro aspecto, dijo que “en el artículo 5 se eliminan todos los fondos fiduciarios y hasta hace 48 horas dice que no afectaría al correspondiente a la zona fría” y argumentó que “en el Congreso hay conversaciones para acordar una ley y el punto es cuál es el límite, por ejemplo, yo no le entregaría a nadie el párrafo que dice que no hay que tocar la zona fría, no cedería parte del artículo de la ley porque es algo histórico, pero en la medida en que el gobierno necesita aprobar leyes es probable que esté dispuesto a modificar algunos aspectos”, sostuvo sobre el proyecto de su autoría aprobado oportunamente que permite el descuento a los usuarios de gas .

Sobre la coparticipación impositiva, dijo que “el Gobierno no tendría por qué reimplantar el impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores y no coparticipa el impuesto país, por lo que la excusa de la vuelta de Ganancias es para que las provincias recuperen algo en materia coparticipable, incluso con el actual gobernador de Neuquén y Natalia De La Sota diputada de Córdoba impulsamos un proyecto que obliga al gobierno a coparticipar el 30 por ciento del impuesto al cheque, por lo que si quiere hay recursos para evitar ponerle el impuesto a las Ganancias al salario de los trabajadores”.

