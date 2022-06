“Topo” Rodríguez: “la Provincia debe aplicar descuentos por zona fría a usuarios de gas envasado”

19 junio, 2022 Leido: 12

Alejandro “Topo” Rodriguez, Diputado Nacional por Consenso Federal, habló con LU 24 este domingo y se refirió a la imposibilidad de acceder a los descuentos por consumo de gas a los usuarios de garrafas.

“El gas de red es de una empresa privada, y aplica lo que dice la ley, pero hay un pequeño sector que la norma protege también, que es el de los usuarios de garrafas y tubos, que en la Provincia no se aplica. Sé que están trabajando, pero vuelve ahora el invierno y ese descuento no se produce para quienes no tienen gas por red, y no acceden al beneficio”, manifestó.

“Como autor de la ley los usuarios de garrafas me piden explicaciones y yo no quiero dar respuestas vacías por lo que he solicitado a la Secretaria de Energía información para que pronto la Provincia de Buenos Aires cuente con este descuento”, expresó.

Rodríguez destacó también que se pudo aprobar la ley que impulsó para que Tres Arroyos y otros distritos de la zona puedan acceder al descuento por zona fría, y mencionó que “hay 20.625 hogares en Tres Arroyos a los que se aplican descuentos del 30 y el 50 %, lo que para una población de unos 60.000 habitantes o un poco más significa un número importante”.

Segmentación tarifaria: “La zona fría no se toca”

Respecto a la segmentación tarifaria por los consumos de electricidad y gas dispuesta por las autoridades nacionales, el legislador afirmó: “tengo la impresión de que, aún dentro del propio elenco de gobierno no hay mucha coincidencia sobre cómo se va a implementar y en qué momento”.

Sostuvo asimismo estar “muy de acuerdo en que quienes utilizan garrafas o tuvo tengan la extensión para acceder a los descuentos, y no me parece ilógico que aquellos sectores y familias que tengan la posibilidad de afrontar una factura más razonable lo hagan, pero quiero ser bien claro en esto: la zona fría no se toca, está establecida por ley y el Poder Ejecutivo no puede tocarla”.

“Nosotros tenemos que salir a aclarar esto, no nos molesta pero nos extraña que ningún funcionario de la Provincia de Buenos Aires salga a hablar al respecto” dijo.

Respecto al escenario político actual y las diferencias internas en la coalición de gobierno, dijo que “la ruptura hace que el Gobierno pierda enormes cuotas de confianza y la capacidad de tomar decisiones”.

