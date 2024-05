“Topo” Rodríguez: “Llegó el frío y “Toto” Caputo rompe los descuentos por Zona Fría”

14 mayo, 2024

El director del Instituto Consenso Federal y ex diputado nacional, Alejandro “Topo” Rodríguez, manifestó que “lo que el Gobierno de Javier Milei no pudo lograr en el Congreso, el Ministro de Economía libertario Luis “Toto” Caputo lo impone por la fuerza: está destruyendo el sistema de descuentos por Zona Fría al consumo de gas para los hogares de gran parte del país”.

“En estas horas, ha trascendido que el Ministerio de Economía no le deposita mensualmente a las empresas los recursos correspondientes a los descuentos de 30% y 50%”, sostuvo el coautor y uno de los principales impulsores de la Ley 27.737 de ampliación de Zonas Frías.

“La situación ya provoca alarma en Santa Cruz, San Juan y Mendoza. En la provincia de Buenos Aires aún no parece haber reacción”, advirtió.

“De esta forma, Caputo retiene ilegalmente los fondos y desfinancia a las compañías del segmento de distribución de gas, que incluye al menos a cinco grandes distribuidoras y a casi cuarenta subdistribuidoras de gas.

El sistema venía funcionando sin ningún inconveniente, ya que los descuentos se financian con un aporte que cada usuario realiza en la factura, por lo tanto, no se compromete ni un peso del Presupuesto ni del Tesoro de la Nación.

Esos recursos se acumulan en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas y desde allí se depositan en la cuenta de cada una de las empresas distribuidora de gas, como compensación a los descuentos que ya aplicaron.

Desde el 4 de marzo pasado, Caputo maneja ese Fondo de descuentos para el consumo gas en zonas frías. Mediante el Decreto 215/2024, Milei estableció que el Ministerio de Economía será el nuevo “fiduciante en representación del Estado Nacional, en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios”, expresó.

“Sin embargo, desde el mes de enero pasado el Ministerio de Economía cortó el depósito de compensaciones a las empresas.

La plata está, pero se la queda el Gobierno de manera abiertamente ilegal”, concluyó Rodríguez.

Volver