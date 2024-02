“Topo” Rodríguez: “Milei se chocó la cabeza contra la pared de las instituciones democráticas”

7 febrero, 2024

“Milei se chocó la cabeza contra la pared de las instituciones democráticas porque quiso ir por el camino equivocado”, afirmó por LU 24 el director del Instituto Consenso Federal y exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez.

“El Presidente de la Nación tiene solamente el 10% del Senado y el 15% de la Cámara de Diputados, entonces necesita sumar aliados y generar acuerdos. Ayer se concretó lo que veníamos planteando desde hace varias semanas desde el Instituto Consenso Federal: la Ley Ómnibus no tenía destino”, afirmó tras el retiro del proyecto.

Asimismo, expresó que “no es bueno que un gobierno tenga un traspié legislativo, pero es natural que eso suceda en la democracia y no debería verse como un asunto grave”. “El problema es que el Gobierno se manifiesta muy violento desde lo verbal y en las últimas horas difundió una especie de amenaza a quienes votaron distinto”, sostuvo.

Recordó que Facundo Manes (UCR) y Natalia de la Sota (Hacemos Coalición Federal) fueron elegidos en 2021 y no tienen ningún compromiso con Milei. “Cómo los va a poner en una lista de traidores solamente porque votaron distinto, es una mala reacción y me preocupa”, aseguró.

“Con Massa había otro camino, pero aquí gobierna Milei que debe terminar su mandato el 10 de diciembre de 2027 y tiene la obligación de llevar seriedad y prudencia porque es el presidente de todos los argentinos. Ojalá pueda transformar esa bronca en inteligencia y llevar a la Argentina a más equilibrio”, manifestó.

“Él solo se chocó la cabeza contra la pared de las instituciones democráticas porque quiso ir por el camino equivocado, veremos si es capaz de rectificar, yo deseo que lo haga”, afirmó.

Ante las versiones que indican que el Presidente podría llamar a un plebiscito para dirimir la cuestión, no descartó que “pueda optar por una consulta popular” aunque sentenció que “no tiene ninguna posibilidad de ganarla”.

“La derogación de la Ley de Zona Fría quedó en la nada”

Finalmente, Rodríguez aseguró que “la derogación de la Ley de Zona Fría quedó en la nada”, pero advirtió que “si hay que estar atentos al artículo 177 del DNU que fija la posibilidad de eliminar fondos fiduciarios para la aplicación de descuentos en algunos sectores de la provisión de energía”.

