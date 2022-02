“Topo” Rodríguez reclama a la Provincia por el descuento en el gas envasado

24 febrero, 2022

Alejandro “Topo” Rodríguez, Diputado Nacional del bloque Identidad Bonaerense, reclamó a la Provincia de Buenos Aires el descuento para el gas en garrafas, luego del descuento por zona fría del 30 y 50 % para los hogares que poseen gas por redes, ya que nada se ha dicho de una rebaja para el gas envasado.

“La Provincia no contesta”, dice Rodríguez, quien sostiene además que el responsable de implementar ese descuento es la Subsecretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Infraestructura, a cargo del sociólogo Gastón Ghioni.

“Por alguna razón desconocida, el funcionario Ghioni se niega a responder cuando se le consulta sobre el tema. Y evidentemente, tampoco puede delegar la respuesta en algún funcionario o empleado de su área. Será que el gobierno de Axel Kicillof o el Ministerio de Leonardo Nardini no están con ánimo de responder estas cosas a los opositores; pero la realidad es que se trata de una información fundamental para miles de familias que no hacen política, sólo esperan que se cumpla una ley del Congreso”, sostiene el legislador.

“Es importante que los bonaerenses sepamos qué pasa con el descuento de gas en tubos y garrafas. Seguramente la Provincia lo sabe, pero no contesta”, concluye.

