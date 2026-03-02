Tormenta: Cayó un árbol sobre un transformador y dejó sin luz a Reta

Este lunes, cumpliéndose los pronósticos que daban cuenta del ingreso de tormentas y vientos con ráfagas mayores en la alerta emitida por el Servicio Meteorológico, Reta vivió momentos de incertidumbre, al observar la entrada de una gran nube que se descargó con intensidad en el lugar, promediando la tarde.

Los Guardavidas desalojaron la playa de manera preventiva y, a raíz del fenómeno, un árbol cayó sobre un transformador, lo que provocó la interrupción del servicio eléctrico por una hora aproximadamente.

Por el momento no se denunciaron daños ante las autoridades de la delegación, salvo alguna voladura de chapas de un techo. El fenómeno continuó con lluvias fuertes.

