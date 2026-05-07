(Audio y video)Tornado en Las Flores arrasó los parajes Arostegui y La Porteña

7 mayo, 2026 0

El periodista Flavio Pérez, informó a LU 24 sobre el hecho, e indicó que “es bueno aclarar que no fue en la ciudad”, y manifestó que “fue en la zona rural en los cuarteles VIII y IX, a unos 20 km de la cabecera, en los parajes La Porteña y Arostegui, donde en este último lugar “destruyó totalmente una vivienda, no quedó nada, había cuatro personas dentro, y resultaron con escoriaciones, golpes y el shock, fueron asistidos por el SAME y derivados al hospital donde se encuentran bien”.

“En ese sector del campo arrancó alambrados, las varillas, y levantó a un tractor que cayó contra un árbol y rompió el tren trasero, lo que da idea de la potencia del meteoro” dijo y agregó: “quedó toda la zona rural sin luz por el efecto, pero en Las Flores no sucedió nada, no hubo ni siquiera viento”.

El video que se viralizó lo pasó el Aero Club de Las Flores, y la persona que lo filmó es de otra provincia que vive ahí porque está realizando un curso de pilotos”, aclaró Pérez.

Sobre la perspectiva climática para este jueves, dijo que “Las Flores sigue en alerta naranja, pero lo que sucede es que los vientos nos pasan por encima porque estamos en la zona de la Cuenca deprimida del Salado, pero esta vez nos tocó” a la vez que recordó que “anteriormente pasó en dos oportunidades y lo vivimos con bastantes consecuencias en la ciudad, pero fue hace unos 15 o 20 años atrás”

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