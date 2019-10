Torneo de bochas en el Centro de Jubilados

El Centro de Jubilados de Tres Arroyos organizó un torneo de bochas por parejas con la participación de 11 equipos. Se jugará en las dos canchas que tiene la institución.

Cancha 1 - Hoy

14 horas Zárate – Cepeda vs Orellano -Peralta

16 horas H. Jaureguibehere – M .Saibene vs De Cabo – Irma

Miércoles 16 - 14 horas

Di Rocco – Calderone vs Tete – Campano

Cancha 2 - Hoy

14 horas Bardelli –R. Jaureguibehere vs Tedeschi – Guanta

16 horas Porciel – Almirón vs Roldós – Molina

Libre: J.C. Jaureguibehere – D’ Annunzio.