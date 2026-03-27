Torneo de pelota a paleta en el trinquete de Huracán

27 marzo, 2026 41

Se desarrolla en el trinquete de Huracán un torneo de pelota a paleta por parejas organizado por el Centro Vasco Hiru Erreka de nuestra ciudad.

Se juega en zona de tres equipos, con elencos de Necochea, De La Garma, Monte Hermoso y Tres Arroyos.

Una muy buen iniciativa de los vascos tresarroyenses al organizar este certamen, el primero en la historia de este deporte que se realiza en Tres Arroyos.

El Hiru Erreka como parte del trabajo que realiza la entidad, tomó el trinquete albo para además de organizar el mencionado torneo, trabajar en una escuelita de la especialidad, que ya está viendo los primeros pasos.

Volver