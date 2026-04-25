Torneo especial de Bochas Guillermo Barrios

25 abril, 2026 0

Se realizó en las canchas de Huracán la presentación del torneo especial de bochas de primera categoría con la presencia de 16 jugadores de elite del país estuvo presente en representación de la Municipalidad el Director de deportes Facundo Liebana, el presidente de la federación de Provincia de Buenos Aires José Gianoli directivos de Huracán y quienes serán los verdaderos protagonistas de esta evento de real valina los jugadores.

El presidente de Huracan Mariano Pérez dio la bienvenida, José Gianoli agradeció por la invitación y felicitó por esta iniciativa de realizar un torneo a nivel nacional.

El director de Deportes en nombre del Intendente, felicito al Club por realizar y presentar de esta manera iniciando una fiesta deportiva y cerrando el acto se descubrió una plata donde se impuso el nombre de Guillermo Barrios a las canchas del Club por su trayectoria y trabajo en la institución, lo que en breves palabras agradeció muy emocionado el agasajado que además de dirigente sigue practicando este deporte a nivel federativo.

Se anunciaron los primeros partidos a realizarse en la cancha 1 de Huracan Di Nillo vs Basualdo en cancha 2 de Huracán Sánchez vs Vitozzi, en cancha 1 de Estudiantes Bardelli vs E , Basualdo. Y en cancha 2 de Estudiantes Urra vs Belmar.

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