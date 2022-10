Torneo Federal: Huracán arrancó ganando

23 octubre, 2022

El globo tresarroyense comenzó con el pie derecho ganando ante Sportivo San Cayetano por 1 a 0 merced al gol de Russo a los 26 minutos del primer tiempo.

Partido discreto con muchas imprecisiones aunque Huracán se mostró siempre más sólido aunque no creo tantas situaciones de gol, no pudo aprovechar el hombre de más que tuvo, ya que a los 24 minutos del primer tiempo fue expulsado Cárdenas por una falta fuerte a Cepeda.

El segundo tiempo el partido se hizo más flojo, los arqueros no pasaron sobresaltos y Huracán pareció tener controlado el juego, aunque Sportivo quiso apurar en un par de acciones que controlo bien el fondo de Huracán.

Con la entrada de Fritz , Tobías Gonzales y Oliver tomo un poquito más de aire Huracán y hubo unas buenas asociaciones en ataque , mas algunas corridas de Enríquez hicieron sobre el final algo más peligroso al globo que como dato más importante fue el triunfo y arrancar ganando en este Torneo Federal.

Formaciones

Huracán: Canteros; Di Rocco, Caro, Zanel, Uzidnger. Alcodoy , Russo, Barroca, Cepeda; Prieto y Elizondo. DT: Leo Gómez. Luego ingresaron Henríquez, Oliver, T.Gonzalez y Zubillaga.

Sportivo: Acevedo; Camacho, Galuzinger, Córdoba, Cárdenas; Medina, Roteño, Santa Cruz, Suzsnabert; Ferreyra y Flórez. DT: Sergio Amestoy. Luego ingresaron Peña, Giménez, Gardereg y Castañarez.

Gol: 1er. tiempo 26m Russo.

Incidencias: Expulsado Cárdenas (S) a los 24 del primer tiempo.

Próxima fecha: Domingo 30/10, Independiente (SC) – Huracán.

Volver