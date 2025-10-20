Torneo Mastrángelo: Olimpo ganó y se cerró la 1ª fecha
Este lunes con el triunfo de Olimpo ante a Colegiales se cerró la Primera fecha del Torneo Carlos Mastrángelo de fútbol de Primera División.
Resultado:
Olimpo 2 –Colegiales 0
Goles: Rodrigo Stessens y Valentín Suita.
Posiciones
Zona “A”
Huracán 3
Villa del Parque 0
El Nacional 0
Zona “B”
Olimpo 3
Boca Juniors 1
0nce Corazones 1
Colegiales 0
Próxima fecha, 2ª
El Nacional – Huracán
0nce Corazones – 0limpo
Colegiales – Boca Juniors
Libre – Villa del Parque.