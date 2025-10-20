Torneo Mastrángelo: Olimpo ganó y se cerró la 1ª fecha

20 octubre, 2025

1
Torneo Mastrángelo: Olimpo ganó y se cerró la 1ª fecha

Este lunes con el triunfo de Olimpo ante a Colegiales se cerró la Primera fecha del Torneo Carlos Mastrángelo de fútbol de Primera División.

Resultado:
Olimpo 2 –Colegiales 0
Goles: Rodrigo Stessens y Valentín Suita.

Posiciones

Zona “A”

Huracán 3
Villa del Parque 0
El Nacional 0

Zona “B”

Olimpo 3
Boca Juniors 1
0nce Corazones 1
Colegiales 0

Próxima fecha, 2ª

El Nacional – Huracán
0nce Corazones – 0limpo
Colegiales – Boca Juniors

Libre – Villa del Parque.