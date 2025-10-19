Torneo Regional Amateur: Huracán Ciclista venció a Olimpo en el duelo local

Los representantes de nuestra Liga Regional Tresarroyense, pusieron primera en el Torneo Regional Federal Amateur y Huracán Ciclista se impuso por 2-1 ante Olimpo, en lo que respecta a la Fecha 1 de la Zona 3 (Región Pampeana Sur).

Este lunes, completarán la fecha: Grupo Universitario de Tandil ante Ferroviarios de Balcarce a partir de las 20:30 horas.

Comentario del partido:

En lo que respecta al primer tiempo, en los primeros minutos se lo notó a Olimpo con buenas intenciones y desde el comienzo sus volantes comenzaron a pisar el área a través de Manuel González, en el cual disparó por encima del travesaño tras varios rebotes.

Luego, el partido se fue emparejando hasta que llego la apertura del marcador; Facundo Gómez fue el autor del primer tanto a los 14 minutos y dos minutos más tarde, Santiago Ontivero volvió a marcar para el Globo chavense tras un córner.

Tras los dos goles, Ciclista no frenó la marcha y siguió intentando pero no logró conseguir el tercero, lo cual provoco que Olimpo se acomode y pueda volver a ponerse en partido cuando a los 21 minutos, Maximiliano Tavieres marque en contra de su arco para el Aurinegro.

Ya los minutos finales del primer tiempo, el elenco visitante siguió intentando y tuvo más chances para igualarlo, con una clarísima de Franco Gutiérrez en el cual le erró a la pelota y se perdió el empate.

El final de la primera parte, se volvió a emparejar y termino con más fracción que juego en cancha.

Ya en el segundo tiempo, el partido continuo con su grado de paridad demostrado en la primera mitad.

La primera fue para Ciclista, mediante Retamoso que desvío su cabezazo en frente del arco defendido por Ezama.

Seguía transcurriendo el segundo tiempo y Olimpo comenzó, nuevamente a acechar el arco de Huracán Ciclista. Primero fue Franco Gutiérrez, quien se lo perdió tras una media tijera. Mas tarde, comenzó a convertirse en figura Rodrigo Reynaud, quien tuvo dos muy buenas atajadas ante Manuel González y sobre el final del partido ante el ingresado, Cristian San Martin.

El partido en general se vio muy afectado por el juego brusco donde hubo 6 amonestados (en algunos casos por fuertes entradas) y también por los cambios, los cuales a Huracán Ciclista le hicieron perder terreno en el campo de juego y a Olimpo, por su parte los hizo empujar más pero nunca lograron conseguir la igualdad debido a la gran figura destacada de Rodrigo Reynaud.

Para Huracán Ciclista, fue un gran triunfo en el comienzo de su participación de esta nueva edición y mas ante un rival duro en el cual ya conoce por sus duelos liguistas. En cambio para Olimpo, y más allá de la derrota, dejo una buena impresión en el cual muy seguro podrá sumar puntos en este torneo y quizás pueda pelear una posible clasificación a la siguiente fase.

El próximo compromiso de ambos equipos será: Olimpo recibiendo a Grupo Universitario y Huracán Ciclista visitando a Ferroviarios en Balcarce. Esto se disputará el fin de semana del 2 de noviembre, debido a que el siguiente domingo no habrá actividad por Elecciones Nacionales.

Síntesis:

Huracán Ciclista (2): Rodrigo Reynaud; Mauro Ocampos, Santiago Ontivero, Iñaki Estévez, Maximiliano Tavieres; Facundo Gómez, Ramiro Arias, Franco Oliver, Bautista Paradisi; Augusto Ontivero y Octavio Retamoso.

DT: Juan Carlos Bermegui.

Olimpo (1): Agustín Ezama; Gino Romito, Kevin Gauto, Enzo Di Rocco, Sebastián Allemma; Axel Mink, Lautaro Domínguez, Manuel González, Sebastián Fuertes; Javier Elizondo y Franco Gutiérrez.

DT: Guillermo Orsili.

Goles en el primer tiempo: Facundo Gómez (HCC), Santiago Ontivero (HCC), Maximiliano Tavieres -en contra- (CSO).

Goles en el segundo tiempo: no hubo.

Cambios en Huracán Ciclista: Ivo Rodríguez por Franco Oliver, Joaquín Villar por Octavio Retamoso, Agustín Astudillo por Bautista Paradisi y Agustín Paradisi por Augusto Ontivero.

Cambios en Olimpo: Fernan Rodríguez por Gino Romito, Cristian San Martin por Javier Elizondo.

Tarjetas: amonestados Franco Oliver (HCC), Manuel González (CSO), Javier Elizondo (CSO), Mauro Ocampos (HCC), Facundo Gómez (HCC), Ramiro Arias (HCC).

Incidencias: no hubo.

