Torneo Regional de fútbol femenino: quedaron definidos los partidos de la primera ronda

13 agosto, 2021 Leido: 34

Ya quedaron armados los partidos de la primera ronda del torneo Regional de fútbol femenino. Estos son: Huracán vs. Huracán de Lobería, Almaceneros de Pringles vs. Villa Díaz Vélez de Necochea, Sportivo de San Cayetano vs. San Martín de Dorrego, Quilmes vs. Mataderos de Necochea, Villa vs. Jorge Newbery de Laprida. Los cotejos comenzarán a las 8 hs. y se jugarán en la cancha de Argentino.

